La storia assurda di Augustin: giocò solo 3 partite ma ora il Leeds è condannato a pagare 20 milioni Jean-Kevin Augustin arrivò al Leeds nel gennaio 2020 dal Lipsia, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Puntualmente avvenuta, ma ben oltre la scadenza del 30 giugno, a causa della pandemia e con l’attaccante infortunato.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tribunale Arbitrale dello Sport si è pronunciato e ha condannato il Leeds a dover versare nelle casse del Lipsia l'intera somma pattuita al momento dell'accordo per il trasferimento e che ammonta a 18 milioni di sterline, oltre 20 milioni di euro. Il tutto in tre rate, di cui la prima, sui 7 milioni, scatta praticamente subito. Il club inglese ricorrerà in appello ma oramai la strada sembra segnata: Jean-Kévin Augustin diventerà tra i i giocatori più pagati al mondo e meno utilizzati.

Una storia quasi assurda che nasce e muore a cavallo di uno dei periodi più tormentati dell'era moderna, la pandemia per Covid-19 che ha condizionato pesantemente la vita sociale e sportiva a tal punto che nel 2020 tutte le attività agonistiche furono annullate per fare fronte al virus. E proprio in quell'anno il Leeds United decide di acquistare dal Lipsia, il 25enne attaccante parigino che nel 2017 era passato dal PSG ai tedeschi e successivamente in prestito al Monaco. Nel gennaio 2020 si perfezionò l'ulteriore prestito, al Leeds con un accordo fino a giugno dello stesso anno, con l'obbligo di acquisto da parte della società inglese nel caso di promozione in Premier Legue.

Il Leeds effettivamente riuscì in quella tormentata stagione a conquistare il massimo campionato inglese ma lo ottenne ben oltre la data del 30 giugno, giorno di scadenza dell'accordo con Augustin, per la sospensione dei campionati che poi si completarono a estate inoltrata. Da lì, il rifiuto di far scattare l'obbligo di riscatto e ritenendo abbondantemente concluso il tutto senza dovere alcunché al Lipsia. Così, Augustin si trasferisce prima al Nantes e poi in Svizzera, al Basilea. Ma tra Lipsia e Leeds è scoppiato un contenzioso legale per la somma stabilita ad inizio intesa e poi elusa dagli inglesi.

Il CAS, il tribunale Arbitrale dello Sport, venerdì si è espresso a favore del club tedesco che ha diritto a ricevere la somma di denaro pari a 18 milioni di sterline, in tre rate da circa 7 milioni l'una. Una decisione che va contro alle richieste del Leeds di ritenersi svincolato da qualsiasi obbligo considerando le condizioni scadute al ​​30 giugno 2020, molto prima di poter festeggiare la promozione. Tanto più che quando tornò in campo dopo la pausa per pandemia, Augustin non giocò più perché, oltretutto, si era infortunato e – dunque – tecnicamente non aveva contribuito in alcun modo al ritorno in Premier League.

Il Lipsia non è mai stato d'accordo con le ragioni espresse dal Leeds e un'udienza della FIFA nel giugno 2021 aveva anche confermato le richieste dei tedeschi con il Leeds che aveva impugnato la decisione, ora confermata anche dal CAS: il collegio arbitrale ha ritenuto che l'obbligo d'acquisto fosse regolarmente scattato alla fine della stagione 2019-2020, anche se la stagione si era conclusa in ritardo rispetto al previsto, obbligando il Leeds a pagare la prima rata della commissione di trasferimento. La replica del Leeds non si è fatta attendere, con una dichiarazione in cui ha evidenziato che la sentenza ‘contraddice' tutti i regolamenti FIFA: "Siamo sorpresi e delusi dalla decisione della Corte Arbitrale dello Sport, che contraddice non solo il linguaggio e il significato del contratto, ma anche le pratiche adottate nel calcio europeo ai sensi del regolamento FIFA, per l'impatto unico delle proroghe alla stagione resa necessaria dai rinvii Covid".

La storia del trasferimento di Augustin è stata tra le più travagliate di sempre. Quando Eddie Nketiah, in prestito dall'Arsenal a gennaio 2020 venne richiamato dai Gunners, tra i Whites si presentò il problema di un ‘buco' in attacco. E così nacque l'idea del prestito dal Lipsia, ma quando arrivò Augustin per Marcelo Bielsa non era in grado di giocare: fuori forma, in condizioni precarie, scese in campo in sole tre partite. Poi la sfortuna ci mise del suo: stiramento al tendine del ginocchio. Poi la fine del campionato, la risoluzione del contratto e il passaggio in Francia al Nantes.

I tifosi del Leeds estasiati per l’arrivo di Augustin nel gennaio 2020: si rivelerà un investimento completamente sbagliato

Conti alla mano, Augustin costerebbe al Leeds oltre 7 milioni a partita, una cifra folle che richiama quelle che oggi si stanno facendo su Rumelu Lukaku all'Inter. Anche il gigante belga, al momento fermo per una ricaduta muscolare, ha giocato pochissimo da quando è tornato a rivestire nerazzurro: solamente poco più di 250 minuti in campo, per un giocatore che – con uno stipendio garantito da 12 milioni lordi – dopo 4 mesi è costato già 46 mila euro al minuto, praticamente 4 milioni a partita. Altre cifre folli ma con un distinguo: mentre per il belga si potrà solamente scendere dai costi, nel momento in cui tornerà a giocare da dopo la pausa fino al prossimo giugno, per Augustin tutto è stato congelato da tempo. Costando 20 milioni di euro e con sole 3 partite all'attivo resterà nel guinness dei primati tra i calciatori più pagati di sempre e meno utilizzati.