La squadra ospite è a pranzo, i ladri portano via documenti, maglie e scarpe: partita annullata È accaduto nella Prima Categoria pugliese: il Top Player Minervino Murge in trasferta a Vieste è stato derubato di documenti, maglie e scarpe mentre era a pranzo prima della partita.

A cura di Vito Lamorte

Ogni settimana, quando andiamo a leggere i referti degli arbitri che in tutta Italia sono andati a dirigere nei campi dilettantistici, ci ritroviamo di fronte a situazioni spesso inimmaginabili ma ci sono notizie che non hanno bisogno di arrivare fino al resoconto dei direttori di gara. Sì, perché ci sono tanti motivi che possono portare all'annullamento di una partita di calcio ma quello che è accaduto a Vieste, provincia di Foggia, nell'ultimo weekend è qualcosa di incredibile.

Una squadra di calcio non ha potuto giocare una partita del campionato di Prima Categoria dopo essere stata derubata di parte delle attrezzature sportive e dei documenti mentre era a pranzo prima della gara. La società che ha subito il furto è la Top Player Minervino, che mentre era seduta a tavola per il pasto prima della partita non si è accorta che qualcuno si è impossessato della documentazione e delle attrezzature sportive custoditi nel pulmino della società calcistica parcheggiato nel piazzale del ristorante.

Quando si sono resi conto dell'accaduto i calciatori e gli accompagnatori non potevano credere all'accaduto e, dopo la denuncia ai carabinieri, il Minervino ha avvisato l’ufficiale di gara che non era in grado di poter disputare la partita.

Poche ore fa sul profilo Facebook della squadra di Minervino è stato pubblicato un lungo post in cui viene raccontata tutta la vicenda: "Si ferma a pranzo un un ristorante suggerito dalla società avversaria qualche giorno prima (Paradisea), all'uscita nell'incredulità e delusione totale si rendono conto che dai pulmini sono stati sottratti i borsoni dei calciatori con all'interno kit gara, scarpe da calcio e zainetti con effetti personali, più la cartellina con tutta la documentazione da presentare all'arbitro e documenti d'identità dei giocatori".

Il raconto prosegue in maniera piuttosto dura: "Questo fatto deplorevole è stato motivo per cui la partita non si è potuta disputare, ci tengo a sottolineare che nell'immediato non abbiamo avuto nessun tipo di conforto da parte della società avversaria. [..] Dopo gli step di rito: denuncia al Comando dei Carabinieri e con loro visionato le telecamere del ristorante da dove si vede chiaramente una macchina che parcheggiava a fianco dei furgoni, con due ignoti che scendevano aprivano i furgoni e rubavano quanto già detto. […]"

L'Atletico Vieste ha scritto un post per solidarizzare con gli avversari: "Rivolgiamo al Minervino Murge tutta la nostra solidarietà, con il rammarico di non aver potuto giocare sul campo una partita che in tanti attendevano, dopo la striscia più che lusinghiera di risultati e prestazioni da parte di entrambe le compagini. Non ci resta, ora, che attendere fiduciosi la decisione del Giudice Sportivo. Convinti che la matrice di un simile misfatto non appartenga alla cultura sportiva di questa città, confidiamo nell’efficacia investigativa delle forze dell’ordine, affinché si faccia luce sul caso e si consegnino alla giustizia i suoi responsabili. Lo merita anche la reputazione sportiva della nostra città".