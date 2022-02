La Serie A non ‘aiuta’ la Nazionale e non si ferma per i playoff dei Mondiali 2022 La Lega di Serie A ha stabilito gli orari per anticipi e posticipi della 29a e della 30a giornata di Serie A, che non sarà spostata prima dei playoff di Qatar 2022.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari e le date dei match della 29esima e della 30esima giornata di Serie A. Resi noti dunque gli orari di anticipi e posticipi, incluso il derby Roma-Lazio. Vedendo le date dell'undicesimo turno di ritorno si capisce che è fallito il tentativo della Federcalcio di spostare in toto la giornata di campionato per agevolare il lavoro del c.t. Mancini, che pochi giorni dopo dovrà disputare i playoff per i Mondiali del Qatar.

Nella 29a giornata scenderanno in campo di sabato la Juventus e il Milan, mentre il posticipo sarà Torino-Inter, di lunedì toccherà invece a Lazio e Venezia. Mentre la 30a giornata inizierà di venerdì con Sassuolo-Spezia e terminerà con il derby di Roma, in programma domenica 20 marzo alle ore 18, e con Bologna-Atalanta. Giallorossi e nerazzurri saranno gli ultimi a scendere in campo in virtù degli impegni nelle coppe europee.

Il calendario della 29a giornata di Serie A: date e orari

Salernitana-Sassuolo (sabato 12 marzo alle ore 15)

Spezia-Cagliari (sabato 12 marzo alle ore 15)

Sampdoria-Juventus (sabato 12 marzo alle ore 18)

Milan-Empoli (sabato 12 marzo alle ore 20.45)

Fiorentina-Bologna (domenica 13 marzo alle ore 12.30)

Verona-Napoli (domenica13 marzo alle ore 15)

Atalanta-Genoa (domenica 13 marzo alle ore 18)

Udinese-Roma (domenica 13 marzo alle ore 18)

Torino-Inter (domenica 13 marzo alle ore 20.45)

Lazio-Venezia (lunedì 14 marzo alle ore 20.45)

Il calendario della 30a giornata di Serie A: date e orari

Sassuolo-Spezia (venerdì 18 marzo alle ore 18.45)

Genoa-Torino (venerdì 18 marzo alle ore 21)

Napoli-Udinese (sabato 19 marzo alle ore 15)

Inter-Fiorentina (sabato 19 marzo alle ore 18)

Cagliari-Milan (sabato 19 marzo alle ore 20.45)

Venezia-Sampdoria (domenica 20 marzo alle ore 12.30)

Empoli-Verona (domenica 20 marzo alle ore 15)

Juventus-Salernitana (domenica 20 marzo alle ore 15)

Roma-Lazio (domenica 20 marzo alle ore 18)

Bologna-Atalanta (domenica 20 marzo alle ore 20.45)