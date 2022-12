La serata tragicomica del difensore, fa 2 “autogollonzi” e il Liverpool vince in rimonta L’incredibile sfortuna di Faes, calciatore del Leicester, lascia il segno sul match di Premier League. In sette minuti ribalta risultato e inerzia della sfida di Premier League.

Wout Faes (a destra) protagonista suo malgrado di due autoreti maldestre che hanno regalato la vittoria al Liverpool.

Sette minuti, due autogol. L'uno più sfortunato e rocambolesco dell'altro. La sorte è stata davvero atroce con il difensore del Leicester, Wout Faes, autore della doppietta che ha permesso al Liverpool – sotto di una rete – di ribaltare il match e vincerlo. Deluso e arrabbiato, per lui il turno di campionato s'è rivelato una serataccia che non dimenticherà tanto facilmente.

A rigirare il coltello nella piaga c'è anche un dato statistico che lo colloca in "buona" compagnia nella galassia dei calciatori che nel torneo d'Oltremanica sono finiti sotto i riflettori per "prodezze" del genere. Prima di lui avevano provato la stessa sensazione per aver realizzato due autoreti nel corso di uno stessi incontro: Jonathan Waters (Stoke City-Chelsea 0-4 nel 2013); Michael Proctor (Sunderland-Charlton 1-3 nel 2003); Jamie Carragher (Liverpool-Man United 2-3 nel 1999).

La disperazione del difensore del Leicester, sconfitto dai Reds in rimonta.

Incredibile. È la prima parola che viene in mente nel vedere le azioni che hanno cambiato in breve tempo l'inerzia della partita. Succede tutto nei minuti cruciali della prima frazione: in apertura c'era stata la rete di Kiernan Dewsbury-Hall, un colpo a freddo che un po' rovina i piani dei Reds e li costringe a inseguire. Fanno fatica a trovare spazi, a creare azioni pericolose almeno fino a quando la ‘dea bendata' non decide di voltare le spalle al difensore del Leicester.

La rete del pareggio sembra uscita dalla trama di un film comico. Il più classico "autogollonzo" che avrebbe arricchito l'archivio di Mai dire Gol. Anzi, ci sarebbero finiti entrambi alla luce di quanto accaduto. Al 38° Alexander-Arnold tenta un affondo e lascia partire un cross basso, Faes è sulla traiettoria e interviene in scivolata: vuole deviare la palla ma, complice forse un rimbalzo inatteso, la colpisce in maniera maldestra. Ha il piede a martello e tocca la sfera con la punta: ne scaturisce un pallonetto pazzesco che va a morire all'incrocio dei pali sotto gli occhi del portiere, dopo aver sfiorato il montante.

Sette minuti più tardi il disastro sarà totale e Faes desidererà scomparire nel nulla: Darwin Nunez arriva all'uno contro uno con Ward, la sua conclusione non è fortunata e centra il palo. Il difensore del Leicester si trova sulla traiettoria e, suo malgrado, si vede carambolare la sfera addosso… rimpallo fatale che lascia gioco, partita e incontro nelle mani di un Liverpool che ringrazia la (sua) buona stella.