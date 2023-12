La sequenza impressionante di infortuni di Coquelin: è lui il calciatore più sfortunato al mondo Francis Coquelin, centrocampista francese del Villarreal è reduce da un gravissimo infortunio: la rottura dei legamenti al ginocchio, rimediata lo scorso febbraio. L’ultimo di una incredibile serie che invece di scoraggiarlo lo ha eletto esempio di resilienza: “Mentalmente è una macchina indistruttibile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il 32enne Francis Coquelin è di fatto il calciatore più sfortunato al mondo con una serie di infortuni a dir poco impressionante. In carriera ha subito più di 20 gravissimi stop che lo hanno costretto a innumerevoli operazioni chirurgiche ma ogni volta è riuscito a rialzarsi e tornare a giocare: "Mentalmente è fortissimo, un calciatore robot".

L'ultimo gravissimo infortunio risale allo scorso febbraio quando il centrocampista francese in forza al Villarreal ha dovuto alzare ancora una volta bandiera bianca dopo aver rimediato la rottura del legamento crociato al ginocchio subita contro il Barcellona. L'ennesimo calvario per Coquelin che finalmente ha svolto l'intera riabilitazione ripresentandosi in campo a disposizione del tecnico Marcelino.

Chi lo conosce bene e conosce la sua storia non ha dubbi: Fancis Coquelin è un autentico robot, un esempio di forza e resilienza perché ciò che ha subito col passare degli anni ne ha confermato la straordinaria capacità di recuperare e ripartire quasi da zero. "È indistruttibile" ha sottolineato il suo agente ma soprattutto amico e consigliere, Michael Manuello. "Mentalmente è un esempio per tutti. È un guerriero robot. Una macchina con cui lavorare e non smette mai di lottare contro il destino. Accetta la sofferenza del suo corpo in attesa di poter tornare al massimo livello e prepararlo nuovamente per esibirsi. Davanti ad ogni evento avverso, supera se stesso mentalmente. Sempre."

E di eventi avversi, Coquelin ne ha avuti a dismisura. Ovunque abbia giocato ha sempre pagato un pegno altissimo alla fortuna, sin da quando vestiva la maglia dell'Arsenal o del Valencia e – adesso – del Villarreal. Basti guardare i dati sulle sue assenze: ha saltato in 12 anni di carriera oltre 130 partite restando lontano dai campi per un totale di 890 giorni, in pratica quasi tre anni, non riuscendo mai a concludere una stagione giocando tutti i match a disposizione. Tutto è iniziato nel 2012, tra le giovanili dei Gunners per problemi alla coscia.

L'impressionante elenco degli infortuni subiti in carriera da Coquelin (fonte: Transfermarkt)

Un fisico di cristallo che ha accompagnato Coquelin negli anni: non c'è una stagione senza un infortunio, tra problemi al ginocchio, lacerazioni al tendine d'Achille, rottura dei legamenti alla caviglia, fino alla rottura del crociato. Una vera e propria via crucis che adesso sembra essere terminata: "Quando ha avuto la diagnosi dei legamenti l'ho visto sereno e tranquillo" ha ancora aggiunto Manuello. "Sapeva ciò che lo aspettava, era pronto. Ha dimostrato una calma e una determinazione eccezionale. Sapeva come affrontarlo e lo ha fatto e adesso è di nuovo in gioco".