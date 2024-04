video suggerito

La scommessa sulla quale nessuno avrebbe speso un euro: maxi vincita con una bolletta di pochi soldi L'account social di una nota agenzia di bookmakers ha condiviso la schedina mostrando anzitutto l'entità dell'importo giocato per alimentare una scommessa multipla con una quota di 10.951,2/1. Il filotto di cinque risultati indovinati è incredibile.

La scommessa che nessuno avrebbe mai giocato, sulla quale nessuno avrebbe puntato un solo euro considerati i risultati da giocare, s'è rivelata ricca e fortunata per la persona che ha deciso di sfidare la buona sorte. È successo in Inghilterra dove una puntata di appena 11 euro ha fruttato 128 mila euro e rotti di vincita, una somma altissima tenendo conto delle aspettative.

Dopo la vittoria sul Luton per 5-1 il Manchester City s'è accomodato in vetta alla Premier League, le sconfitte in casa di Liverpool e Arsenal hanno spianato la strada verso il titolo alla squadra di Pep Guardiola. Chi l'avrebbe mai detto che Crystal Palace (0-1) e Aston Villa (0-2) sarebbero state capaci di violare Anfield e l'Emirates? In pochi avrebbero immaginato une sito del genere, quasi nessuno avrebbe pensato di rischiare l'alea. Uno invece l'ha fatto… è stato audace abbastanza da essere premiato dalla dea bendata.

L'account social di una nota agenzia di bookmakers ha condiviso la schedina mostrando anzitutto l'entità dell'importo giocato (10 sterline, circa 11 euro) per alimentare una scommessa multipla con una quota di 10.951,2/1. In buona sostanza, il valore del premio era così alto perché indovinare quel filotto di cinque risultati era ritenuto quasi un azzardo. Era… perché chi ci ha creduto ha potuto incassare 109.512 sterline (128 mila e rotti in euro).

Lo scommettitore ha puntato sulla vittoria del Crystal Palace a Liverpool, che era bancata 12/1, e sul successo dell'Aston Villa sul campo dell'Arsenal, che era valutata 8/1. E ce l'ha fatta. Se quelli sono stati i risultati più fragorosi, non sono stati da meno gli altri che erano elencati sul tagliando della giocata: ovvero il colpo del Fulham sul terreno del West Ham con una quota di 8/5 e un'altra puntata ‘folle' che pure ha prodotto dividendi. Si tratta del 3-2 inflitto dal Ross County ai Rangers che era data 14/1.

In 95 anni della sua storia il Ross County non aveva mai battuto i Rangers il filotto di gol rifilato è stato devastante: non solo per il risultato scolpito nella storia ma anche per aver sbarrato la strada alla squadra di Glasgow verso la conquista del titolo nel campionato scozzese. Mancava la ciliegina sulla torta, questa volta le attenzioni era tutte sul torneo spagnolo: è arrivata la notizia che lo scommettitore attendeva per completare quella cinquina favolosa, il successo del Siviglia sul Las Palmas. Un 2-0 ricco, da 128 mila euro.