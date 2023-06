La Sampdoria rinasce ufficialmente dalla B con Radrizzani e Manfredi: si è chiusa l’era Ferrero La Sampdoria è ufficialmente salva dopo l’approvazione del bilancio a seguito dell’assemblea degli azionisti. Snodo decisivo, insieme al prestito obbligazionario convertibile, che consente al club blucerchiato di potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie B rispettando la scadenza del 20 giugno. Inizia l’era Radrizzani-Manfredi e si chiude quella di Massimo Ferrero.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Sampdoria è ufficialmente salva. Il club blucerchiato ha ottenuto l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e così potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B salvando la categoria e il professionismo. Da Corte Lambruschini, dove si è tenuta l'assemblea degli azionisti, presidiata all'esterno da un cospicuo numero di tifosi della Sampdoria accorsi per ricevere la lieta notizia, è arrivato dunque il via libera definitivo al salvataggio della società con il raggiungimento dell'accordo con banche e creditori. Il club blucerchiato è ufficialmente nelle mani di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che sono diventati soci di maggioranza.

Un’ora o poco più di riunione a cui ha partecipato il Consiglio di Amministrazione al completo insieme ai piccoli azionisti mentre Alessandro Barnaba, socio di minoranza, e Fabio Toso, amministratore unico della Sport Spettacolo Holding, erano collegati in video call. In video era presente anche lo stesso Andrea Radrizzani che insieme a Matteo Manfredi rappresenterà dunque la nuova proprietà della Sampdoria. Secondo quanto raccontato dal Secolo XIX, successivamente all'approvazione del bilancio, è arrivata anche la sottoscrizione, attraverso la società Blucerchiati Srl, del poc (prestito obbligazionario convertibile) fino a 30 milioni emesso dalla stessa società blucerchiata. Convertendo in azioni e diventando a tutti gli effetti i soci di maggioranza di U.C. Sampdoria.

"L'assemblea degli azionisti di U.C. Sampdoria S.p.A. ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati S.r.l. e degli altri azionisti presenti all’Assemblea – recita la nota ufficiale diffusa dal club ligure – Blucerchiati S.r.l. ha sottoscritto e convertito la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile. Nelle prossime ore la società perfezionerà tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al campionato 2023/24".

Cosa significa? In parole povere era il passo decisivo per poter rendere esecutiva l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B entro il 20 giugno dando il via ufficialmente all'era Radrizzani-Manfredi. Si chiude dunque di conseguenza anche l'era Ferrero e infatti, sempre secondo quanto scritto dal quotidiano ligure, alcuni soci di minoranza hanno mostrato la propria soddisfazione uscendo dall'assemblea: "Finalmente siamo senza Ferrero". Finisce dunque un incubo che nelle ultime settimane sembrava far presagire alla Sampdoria un futuro buio con lo spettro della ripartenza tra i dilettanti. E invece la retrocessione dalla Serie A rappresenta ora solo l'unica delusione per il popolo blucerchiato che ora spera di ripetere l'impresa del Genoa tornato in massima serie dopo una sola stagione in B.

La carica del presidente Radrizzani ha già rapito i tifosi. Proprio dopo l'ok definitivo all'acquisizione del club, l'ex proprietario del Leeds ha pubblicato un tweet sul proprio profilo: "Forza Samp! ricominciAMO!". Non resta altro da fare che trovare subito l'allenatore giusto e allestire una squadra all'altezza che possa portare i blucerchiati subito in Serie A. Radrizzani si affiderà al suo uomo di fiducia, ovvero Nicola Legrottaglie, il quale avrà il compito di ingaggiare il nuovo direttore sportivo e anche l'allenatore. I nomi sul taccuino sono tanti ma la notizia più bella per i tifosi della Sampdoria è che finalmente si possa tornare a parlare di calcio e non più di trust e consigli d'amministrazione. Un giorno memorabile per il club blucerchiato che ha seriamente rischiato di ripartire dai dilettanti mettendo fine ad anni di storia.