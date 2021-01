L’assenza di Dzeko non incide sulla Roma che vince la sua seconda partita consecutiva. La squadra di Fonseca ha battuto il Verona con il risultato di 3-1 nell’ultimo posticipo domenicale della 20a giornata di Serie A. I giallorossi hanno archiviato la pratica già nel primo tempo, segnando tre reti in meno di 10’ con Mancini, Mkhitaryan e Mayoral. Nella ripresa Colley ha accorciato le distanze per la formazione di Juric ma, gli scaligeri non sono riusciti a tornare in partita. La Roma si riprende il terzo posto e sale a meno 4 dall’Inter, mentre il Verona viene staccato dal Sassuolo di un punto e resta sul nono gradino della classifica.

Ci ha messo poco la Roma a mettere sul binario giusto un match iniziato non sotto i migliori auspici. La squadra di Fonseca infatti prima perde Smalling per infortunio (sostituito dal grande ex Kumbulla) e poi deve fare i conti con il giallo del diffidato Pellegrini che salterà la Juventus. In 9’ però i giallorossi segnano tre gol sorprendendo un Verona stranamente “ballerino” in difesa. Mancini con un colpo di testa apre le danze, seguito due minuti più tardi da Mkhitaryan, con il vice-Dzeko Mayoral che poi cala il tris.

Una mazzata per il Verona che nella ripresa viene ridisegnato dai cambi di Juric, con in primis l’inserimento dell’ultimo arrivato Lasagna al posto di Kalinic. Con il passare dei minuti i gialloblu si riorganizzano, e riescono dopo aver rischiato di subire la rete del poker (bravo Silvestri su Spinazzola) ad accorciare le distanze con il giovane neoentrato Colley al primo gol in Serie A. Una rete che alimenta per qualche minuto le speranze degli ospiti che però nel finale non creano particolari problemi ad una Roma che gestisce il risultato senza affanni.

Il tabellino di Roma-Verona 3-1

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling (12′ Kumbulla), Ibañez; Karsdorp (86′ Bruno Peres), Villar (71′ Cristante), Veretout (86′ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (86′ Perez). All. Fonseca

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (80′ Udogie); Faraoni (59′ Dimarco), Tameze, Ilic (59′ Bessa), Lazovic; Barak, Zaccagni (59′ Colley); Kalinic (46′ Lasagna). All. Juric

Ammoniti: Pellegrini (R), Faraoni (V), Kumbulla (R)

Marcatori: 20′ Mancini (R), 22′ Mkhitaryan (R), 29′ Mayoral (R), 62′ Colley (V)