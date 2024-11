Nuovo allenatore per la Roma: a Mancini e Allegri si affianca pure il nome di Rudi Garcia tra i favoriti

video suggerito

A cura di Alessio Morra

L'esperienza da allenatore di Ivan Juric sulla panchina della Roma si è chiusa dopo appena 53 giorni. Meno di due mesi. Il tecnico croato era salito a bordo, al volo, del treno che passa solo una volta nella vita, ma quel viaggio si è tramutato in un incubo sportivo. L'addio è stato ratificato dopo il ko con il Bologna, che ha festeggiato mentre l'Olimpico fischiava tutti. E ora c'è da trovare un nuovo allenatore. Tempo ce n'è, perché nel weekend non si gioca per la sosta delle nazionali, ma bisogna fare comunque presto perché la Roma non può buttare al vento una stagione già a novembre. Di nomi se ne fanno quasi una decina, tra tecnici italiani e stranieri, ma nessuno in questo momento può essere definito favorito.

Il toto-nomi, tra i favoriti Mancini e Allegri

Juric è stato esonerato, De Rossi non tornerà, i Friedkin non hanno intenzione di richiamarlo, nonostante sia la soluzione più semplice: DDR è amato dal gruppo squadra e dai tifosi, conosce tutti e ha un contratto fino al 2027. Quindi si va verso un terzo allenatore stagionale – che sarà il quarto dell'anno solare 2024 (Mourinho è stato liquidato a gennaio). Nessuno ha certezze.

I nomi di due big della panchina italiana sono sul tavolo e sono quelli di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri. Il primo è tentato dall'idea Roma, ma chiede un contratto lungo, poi ci sarebbe l'incognita buonuscita (quella che pare abbia ricevuto dopo la separazione dall'Arabia Saudita). Il secondo è da tempo un nome caldo per i giallorossi, ma Allegri certo non farebbe il traghettatore e pure lui propenderebbe per un contratto lungo.

Spunta anche l'ipotesi del ritorno di Rudi Garcia

Nelle ultime ore, a sorpresa, è entrato nella rosa dei papabili Rudi Garcia, che di questi tempi un anno fa fu esonerato dal Napoli ma che è stato per due anni e mezzo (tra il 2013 e il 2016) l'allenatore della Roma, con grande profitto. Sarebbe un ritorno clamoroso e inaspettato. Non sarebbe una novità il grande ritorno sulla panchina giallorossa, visto che è stato così già per Spalletti e Ranieri, che resta sempre tra i papabili.

Poi più distanti Sarri e Terzic, così come gli inglesi Potter e Lampard, che in queste ore è cercato dal Coventry squadra di Championship. La società di reclutamento alla quale si affidano i Friedkin sta continuando a lavorare e non è detto che non spunti un nome totalmente a sorpresa. L'unica certezza è che considerata la classifica, e il filotto (Napoli, Tottenham e Atalanta), l'allenatore la Roma deve provare a ingaggiarlo in un paio di giorni.