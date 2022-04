La resa dei conti tra Simeone e Guardiola è già iniziata: “Bisogna avere rispetto” Alla vigilia di Atletico Madrid-Manchester City non si fa attendere la pungente replica del Cholo verso Guardiola: “Il pesce puzza sempre dalla testa”

A cura di Alessio Pediglieri

Mercoledì sera Atletico Madrid e Manchester City conosceranno il loro destino in Champions League. Dopo la gara d'andata giocata all'Ethiad Stadium tutto – o quasi – è rimasto in bilico con la vittoria di misura da parte degli uomini di Pep Guardiola che sono riusciti a sfondare il muro eretto da Diego Simeone solamente in una occasione, strappando un successo pesantissimo ma non di certo definitivo. Così, alla vigilia del return match in un Wanda Metropolitano tutto esaurito, il Cholo ritorna sulla gara di Manchester ma soprattutto sulle parole espresse da Guardiola nel post partita.

Diego Simeone non ci sta a perdere, figuriamoci se dopo averlo fatto lascia passare senza replica facili ironie che gli sono piovute addosso dopo i 90 minuti giocati contro il City nel match d'andata. Una partita di assoluto contenimento, con una squadra arroccata quasi sempre nella propria metà campo e che mai ha alzato la testa in area di rigore inglese. Al 70′ ci ha dovuto pensare l'estro di De Bruyne a spezzare l'incantesimo che ha visto l'assoluto dominio dei Citizens, con oltre 15 tiri nello specchio e un possesso palla che ha sfiorato il 70%. E l'Atletico? Una serata da comparsa, con zero tiri in tutta la partita e una tattica di gioco che ha scatenato feroci sarcasmi.

Se sull'ironia dei tifosi, riversatasi soprattutto su internet grazie ai social, Simeone ha fatto spallucce, ben conoscendo le dinamiche attorno al calcio, non così è stato per quanto ha sentito dire nei suoi confronti e nei confronti dei suoi tifosi da casa Manchester e in conferenza non si è tirato indietro nel sistemare un paio di fastidi: "Alleno dal 2005-2006 e da quando ho iniziato ad allenare se non sbaglio non mi sono mai permesso di criticare un mio collega perché mi metto sempre nei panni del tecnico contro cui gioco. Mai. Come diceva mio padre, poi il pesce puzza sempre dalla testa: le parole sono gratis, tutti possono criticare, i tifosi, gli ex giocatori i giornalisti. Ritengo che ci siano diversi modi di giocare per ottenere ciò che vuoi, di partita in partita, anch'io valuto e poi ne scelgo uno, però tra colleghi ci vuole rispetto. Sempre, sempre, sempre".

Leggi anche La scaramanzia oltre alla difesa: Simeone le ha provate proprio tutte per fermare Guardiola

Indice puntato su Pep Guardiola che non aveva lesinato sarcasmi su quanto visto in campo all'Ethiad Stadium. Cosa aveva detto il tecnico catalano? "Non giudico l'atteggiamento altrui ma loro hanno difeso molto stretti e hanno giocato con il 5-5-0. Poi si sono messi con il 5-4-1. Credevo si schierassero con un 5-3-2, mentre a un certo punto hanno giocato con il 5-5-0…ed è molto difficile attaccare contro un 5-5-0, nella preistoria, oggi e tra centomila anni". Uno strale poi solamente raddrizzato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno, dove è tornato a mietere elogi sui Colchoneros.

Ma tanto è bastato ad infastidire Simeone, pronto a ripetere una gara secondo il proprio credo e la propria necessità: "Non dovremo fare cose tanto diverse da quanto sappiamo fare meglio e quindi quel risultato nato dal nostro atteggiamento dell'andata ci dà ora speranza. Spero solo che i giocatori riescano a dialogare meglio e possano vivere una serata fantastica. Può accadere di tutto", anche rivedere il 5-5-0 ad oltranza.