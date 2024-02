La protesta dei tifosi costringe l’arbitro a fischiare la fine di Cadice-Betis: piovono impermeabili Quando mancava ancora un minuto alla fine della partita contro il Bets i tifosi del Cadice hanno dato vita ad una singolare protesta lanciando in campo i loro impermeabili e costringendo così l’arbitro a chiudere il match in anticipo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il finale della partita Cadice-Betis valida per la 24ª giornata de LaLiga spagnola è stato compromesso dalla singolare protesta dei tifosi locali che hanno gettato in campo centinaia di impermeabili gialli costringendo così l'arbitro a fischiare la fine quando mancava ancora quasi un minuto al termine del recupero segnalato dal quarto uomo.

Al momento dell'atto di protesta il Cadice era sotto di due gol e questa nuova sconfitta che si stava prefigurando, dopo un'incredibile striscia negativa di 20 partite senza vittorie, ha fatto esaurire la pazienza ai suoi tifosi che hanno deciso di esprimere il proprio malcontento con un fitto lancio degli impermeabili che lo stesso club aveva distribuito loro prima del match disputatosi sotto la pioggia.

Una situazione strana quella che si è trovato dunque davanti l'arbitro del match, De Burgos Bengoechea, che, vedendo complicarsi il prosieguo del match a causa di tutti quegli impermeabili gialli finiti sul terreno di gioco, ha deciso di chiudere in anticipo la contesa fischiando con la fine della contesa quando mancavano circa 40 secondi alla fine dei quattro minuti di recupero assegnati in precedenza e permettere così alle squadre di far rientro negli spogliatoi. Il rettangolo verde presentava infatti ormai delle vistose chiazze di colore giallo con impermeabili che continuavano a piovere dagli spalti da tutti i settori dello stadio Nuevo Mirandilla.

Una protesta che rispecchia l'atmosfera che si respira in questo momento all'interno del club che dopo un buon inizio di campionato è scivolato adesso in piena zona retrocessione con la salvezza che pian piano si allontana sempre di più. E allo stesso modo rispecchiano l'attuale situazione della squadra gialla anche i volti dei propri giocatori, che sia prima che dopo il triplice fischio dell'arbitro arrivato in anticipo, si sono rivolti ai propri tifosi per chiedere loro scusa per questo ennesimo risultato negativo inanellato.