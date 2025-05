La promessa di Kvaratskhelia in caso di vittoria della Champions: “Berremo del vino dalla coppa”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Khvicha Kvaratskhelia si prepara per vivere un sogno al PSG con la sua prima finale di Champions League. È stato il grande colpo della sessione invernale di mercato, la gemma che mancava alla squadra di Luis Enrique che in lui ha trovato talento puro, l'aggiunta perfetta per il suo attacco stellare. Dopo lo storico Scudetto con il Napoli vinto due anni fa il georgiano spera di portare a casa anche la coppa più importante di tutte, un traguardo che sarebbe straordinario. La posta in palio è altissima e per un obiettivo così grande serve una promessa altrettanto eclatante.

Prima della finale contro l'Inter The Athletic ha intervistato le persone più vicine a lui, a cominciare da quelle che compongono il suo entourage. Gente fidata di cui si circonda da anni e che con lui hanno vissuto tutto il percorso fino alla consacrazione nel grande calcio europeo, ma anche amici di lungo corso ed ex allenatori che hanno potuto parlare con lui nelle ultime settimane. In Georgia è un idolo e non dimentica mai le sue radici, neanche nel momento più importante di tutta la sua carriera.

Kvaratskhelia ha fatto una promessa ai georgiani

Da quando è sbarcato al Napoli ha sempre avuto tutto il supporto del suo popolo che lo segue e lo sostiene in ogni avventura. Nella città partenopea erano spuntate le bandiere georgiane, con la presenza di numerosi tifosi sugli spalti a ogni partita, e anche adesso che è al PSG la sua gente continua a seguirlo con ammirazione. È un idolo per tutti e non dimentica mai da dove viene, neanche prima della finale di Champions che potrebbe regalargli il trofeo più bello di tutti. Lado Kakashvili, ex allenatore ai tempi della Dinamo Tbilisi, ha raccontato di averlo sentito dopo la semifinale di Champions e di avergli strappato una promessa.

Kvaratskhelia ha parlato con lui prima della finale promettendogli una cosa: "Mi ha fatto una promessa: se vincerà, porterà la coppa qui a Tbilisi". Non solo un omaggio alla sua città, ma un gesto simbolico con chi è stato sempre al suo fianco: "Ci siederemo nel mio ufficio e berremo vino georgiano all'interno del trofeo". Un festeggiamento insolito ma che richiama alle sue radici, una promessa che spera di mantenere alzando al cielo la Champions League.