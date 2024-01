La profezia di Lautaro Martinez su Whatsapp un’ora prima della Supercoppa: ha indovinato tutto Lautaro Martinez aveva fatto una profezia su Whatsapp alla moglie un’ora prima della finale di Supercoppa contro il Napoli e ha indovinato tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez è stato il protagonista assoluto della vittoria dell'Inter in Supercoppa Italiana. L'attaccante argentino ha segnato il gol decisivo nella finale contro il Napoli e ha alzato la cielo il primo trofeo da capitano della squadra nerazzurra. Il Toro aveva fatto una profezia su Whatsapp alla moglie un’ora prima della partita e ha indovinato tutto

Agustina Gandolfo dopo il fischio finale ha pubblicato una foto nella sue stories di Instagram con un messaggio, probabilmente rivolto ai bambini, che il marito gli aveva mandato poco prima della partita: "Ti amo, oggi papà fa un gol e alza il primo trofeo da capitano". La modella e fashion blogger argentina ha commentato così: "Uomo di parola mio marito".

Il capitano nerazzurro e capocannoniere della Serie A 2023/2024, grazie alla rete segnata nella finale di Supercoppa Italiana ha raggiunto Christian Vieri nella classifica marcatori all-time dell’Inter a 123 gol e ora occupa il nono posto, ad una sola distanza dall'ottavo gradino occupato da Mauro Icardi.

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli e si è espresso così in merito al terzo trionfo consecutivo dei nerazzurri: "Sono molto contento. Abbiamo capito che oggi era un obiettivo per la nostra stagione. Siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, oggi era una grande opportunità. E' stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Abbiamo faticato, ma l'importante è che l'abbiamo portata a casa per il terzo anno di fila".