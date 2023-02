La prodezza di Pedro non basta alla Lazio: il Verona pareggia e spaventa gli uomini di Sarri Il match tra Verona e Lazio termina sul risultato di 1-1: al bellissimo gol di Pedro risponde Ngonge. I biancocelesti mancano il controsorpasso alla Roma, scaligeri a -4 dalla zona salvezza.

A cura di Michele Mazzeo

Termina 1-1 Verona-Lazio al Bentegodi nel match della 21ª giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti dunque non riescono a tornare al terzo posto in classifica in solitaria e superare la Roma. Non è bastata per i capitolini la prodezza di Pedro nei minuti finali del primo tempo con Ngonge che in avvio di ripresa pareggia i conti. Gli scaligeri approfittano quindi della sconfitta dello Spezia per portarsi a -4 dalla zona salvezza.

Un pareggio arrivato al termine di un match equilibrato che ha visto i padroni di casa non limitarsi a difendere ma provare anche ad impensierire Provedel fin dai primi minuti di gioco. Provvidenziale infatti la grande parata del portiere capitolino sulla velenosa conclusione di Depaoli nel corso della prima frazione. A rompere l'equilibrio qualche istante prima dell'intervallo ci ha pensato una splendida giocata dello spagnolo Pedro che dopo essersi girato in un fazzoletto in area di rigore piazza una pregevole conclusione a giro che manda il pallone sotto l'incrocio dei pali beffando un impotente Montipò.

In avvio di ripresa blackout della Lazio con il Verona che torna in campo con un piglio molto aggressivo e il risultato torna subito in parità con il colpo di testa di Ngonge lasciato libero di colpire in area sul calcio di punizione battuto da Lazovic. E pochi minuti più tardi i gialloblu rischiano addirittura di completare subito la rimonta con la conclusione dell'esterno serbo che si stampa sul palo a Provedel battuto e poi con il tiro di Doig murato da una provvidenziale uscita disperata del numero uno biancoceleste. Superato il momento di sbandamento i capitolini, anche grazie ai cambi di Sarri (fuori uno spento Immobile per Felipe Anderson e Vecino per Cataldi), tornano a farsi pericolosi dalle parti di Montipò senza però riuscire a scalfire la retroguardia scaligera. Porte inviolate anche durante il lunghissimo e concitato recupero con il match che si conclude dunque con un pareggio che di certo fa più felice l'Hellas che la Lazio.