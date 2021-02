La Procura della FIGC aprirà un'inchiesta sulla lite che si è verificata nel corso della semifinale di Coppa Italia a Torino tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte. Il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, lavorerà per comprendere "i comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia". A riportare la notizia è l'ANSA, che rende nota la convocazione del quarto uomo del match dell'Allianz Stadium, Daniele Chiffi, per capire cosa è successo fuori dal terreno di gioco e cosa il quarto direttore di gara ha visto o sentito. Nelle prossime ore ci potrebbero essere ascoltati anche gli ispettori della FIGC presenti a Torino l'altra sera prima di procedere con i due principali attori della vicenda.

Non vi era stata nessuna sanzione o provvedimento da parte del Giudice sportivo nei confronti dei due "duellanti" e nel referto presentato dall'arbitro Mariani non vi vera nessun riferimento a quanto accaduto tra allenatore nerazzurro e presidente bianconero durante e dopo la gara, né allo scontro verbale Oriali-Paratici. Decretata, invece, una giornata di squalifica per il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic e per il laterale della Juve Alex Sandro. Dopo quanto accaduto per il face-to-face Lukaku-Ibrahimovic nel derby, un altro caso da valutare per il procuratore Chinè.

Cosa rischiano Andrea Agnelli e Antonio Conte

Adesso cosa rischiano Andrea Agnelli e Antonio Conte? Il presidente bianconero e l'allenatore nerazzurro saranno ascoltati dal procuratore e ad entrambi potrebbero essere contestati l'articolo 39, che disciplina la condotta gravemente antisportiva; e l'articolo 4, generico sui principi di lealtà, correttezza e probità. Non sono da escludere dunque eventuali provvedimenti nei confronti di Antonio Conte e Andrea Agnelli.