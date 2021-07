Un incidente domestico che, per fortuna, non ha avuto conseguenze. Nina, cinque mesi, è la figlia di Lautaro Martinez che la compagna, Agustina Gandolfo, ha dato alla luce a febbraio. La piccola è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale e tenuta sotto stretta osservazione per una notte: ha battuto la testa ed è stata immediatamente sottoposta a cure mediche e accertamenti per verificare le conseguenze di quel colpo subito per circostanze che non sono state rese note né dalla coppia né dalla famiglia.

È stato un brutto momento per l'attaccante dell'Argentina e dell'Inter. Nemmeno il tempo di godersi il trionfo in Copa America e fare ritorno a Mendoza, per ricongiungersi con i parenti più stretti, che l'ansia per condizioni della neonata ha preso il posto della grande soddisfazione per aver conquistato un trofeo tanto atteso (la Seleccion non lo vinceva da 28 anni).

Un grande spavento e nessuna ripercussione sulla salute della bimba: la vicenda ha avuto un lieto fine dopo tanta preoccupazione. Attraverso una story pubblicata su Instagram è stata la stessa Agustina Landolfo a spiegare che tutto s'è risolto per il meglio e che la piccola Nina sta bene.

Grazie per il grande interesse mostrato per noi e per la piccola – si legge nel post condiviso sui social -. Si è trattato solo di un grande spavento e siamo tornati a casa dopo aver trascorso qualche ora in ospedale per controlli.

Uno shock emotivo molto forte per la coppia che, dopo aver svolto in mattinata gli ultimi esami di routine prima delle dimissioni, ha riportato la piccola a casa in perfette condizioni di salute. Il peggio è alle spalle. Adesso che la figlioletta è fuori pericolo, Lautaro Martinez e la compagna resteranno a Mendoza – come riportato dai media sudamericani – almeno per un'altra settimana. Durante questo lasso di tempo hanno già programmato il battesimo della bimba.