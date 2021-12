La “pensione” dorata di Cristiano Ronaldo: residenza da 8 milioni di euro A Quinta da Marinha (Cascais), sulla costa occidentale, in quella bretella di Paese che affaccia sull’Atlantico, il campione del Manchester United vedrà nascere il suo buen retiro in una zona esclusiva.

Una veduta della residenza esclusiva di Cristiano Ronaldo a Lisbona

Otto milioni di euro per costruire una tenuta di famiglia e trascorrere lì i giorni della "pensione dorata". Cristiano Ronaldo non ha (ancora) pensato al ritiro, non è un'idea che nemmeno lo sfiora, ma ha già in mente dove stabilire la residenza una volta che i riflettori del mondo del calcio saranno spenti e si sarà congedato dal grande palcoscenico. CR7 ha acquistato un appezzamento di suolo edificabile sulla riviera portoghese e scelto di investire lì una somma di denaro importante. A Quinta da Marinha (Cascais), sulla costa occidentale, in quella bretella di Paese che affaccia sull'Atlantico, il campione del Manchester United vedrà nascere il suo buen retiro in una zona esclusiva.

Una residenza da re – sottolineano i giornali portoghesi – per una stella che ha segnato un'epoca del calcio continentale sia a livello personale (per i record individuali) sia per le vittorie prestigiose con il Real Madrid e gli stessi Red Devils. Un progetto che si aggiunge ad altre proprietà che rientrano attualmente nell'asset patrimoniale del giocatore, a cominciare da uno degli appartamenti più lussuosi mai venduti a Lisbona e acquistato nel 2020 pagando circa 7 milioni e 500 mila euro.

Un investimento da circa 8 milioni di euro: CR7 vuol costruire una residenza da re per la "pensione"

Non un'abitazione ma una piccola reggia dotata di tutti i comfort, compresa una piscina che si affaccia sul panorama sconfinato e regala la sensazione di essere sospesi tra cielo e terra. Un angolo di paradiso rispetto ad altri edifici "più terreni" tra cui un condominio di sette piani a Funchal (Madeira), isola natale del fuoriclasse lusitano, dove attualmente vivono sua madre Dolores e il fratello Hugo. Un angolo di mondo che brilla nell'orbita della catena di alberghi che reca la sua sigla, divenuta un brand internazionale.

E principesco è stato anche il domicilio italiano di Cristiano Ronaldo. Negli anni della sua permanenza a Torino ha alloggiato assieme alla compagna, Georgina, e ai quattro figli in una villa che solo in pochissimi possono permettersi. L'immobile è tornato sul mercato e messo in locazione da quando ha lasciato l'Italia. In precedenza, durante il suo periodo con le merengues, aveva (e ha tuttora) una residenza da circa 6 milioni di euro in una tenuta a La Finca, non distante da Madrid.

Fino a quando giocherà ancora Ronaldo? L'età indicata sulla carta d'identità è altra cosa rispetto a quella biologica: considerato uno studio effettuato sul fisico del calciatore, è come se avesse dieci anni in meno ed energie a sufficienza per essere ad alti livelli almeno fino a 40 anni. Una speciale di immortale.