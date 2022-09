La nuova vita sportiva di Kakà: dal Pallone d’Oro alla sua prima maratona a Berlino Kakà è a Berlino e domenica correrà la sua prima maratona: la nuova vita sportiva del Pallone d’Oro 2007.

A cura di Vito Lamorte

È sempre bello vedere come atleti d'élite, una volta chiuso il loro percorso, decidano di dedicarsi ad altre discipline sportive. Si tratta di persone abituate a spingere il corpo al limite, a pretendere il massimo e ad allenarsi ogni giorno: nonostante non sia la loro prima occupazione puntano sempre ad avere discrete prestazioni perché c'è sempre quella sana voglia di sfidare i propri limiti e cercare di competere ad un buon livello.

L'ultimo a dedicarsi all'atletica leggera, dopo aver deciso di appendere le scarpette al chiodo cinque anni fa in seguito all'ultima esperienza agli Orlando City nella Major League Soccer negli Stati Uniti, è stato Ricardo Izecson dos Santos Leite che tutti conoscono come Kaká. L'ex calciatore brasiliano si è appassionato alla corsa un paio di anni fa e per la prima volta si cimenterà con il nuovo sport: l'ex campione brasiliano di Milan e Real Madrid è a Berlino per correre la sua prima maratona e sarà il suo esordio sui 42,195 km. L'obiettivo del 40enne Pallone d'Oro del 2007, stare sotto al tempo di 3 ore e 40 minuti: sfida complicata ma non impossibile da vincere.

L'ex calciatore della Seleçao: "Quello che mi porto dallo sport professionistico è più che altro la mentalità. Il mio corpo era abituato ad altri movimenti. Questa è una maratona pianeggiante, una città molto bella, una buona atmosfera: l'intero pacchetto mi ha fatto venire voglia di correre a Berlino".

Leggi anche Cosa vuol dire per un bambino ritrovarsi davanti Leo Messi: le facce dicono tutto

Qualche mese fa aveva fatto il suo esordio nella mezza maratona di Rio de Janeiro e aveva completato i 21 chilometri nella bellissima città brasiliana con un tempo di 1:39:33.

Ad accompagnare Kaká nella capitale tedesca ci sono anche il fratello, infortunatosi durante la preparazione alla gara, e il padre, in convalescenza dopo un periodo all'ospedale a causa del Coronavirus.