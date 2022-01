La nuova vita di Madelene: licenziata dal Charlton, diventa ricca con gli abbonamenti su OnlyFans Nel dicembre del 2020 Madelene Wright era a pezzi: il mondo le era caduto addosso quando il Charlton l’aveva licenziata in tronco per alcuni comportamenti inappropriati. Poi la rinascita, la popolarità e i soldi. Tanti soldi: nessuna calciatrice professionista guadagna quanto lei.

A cura di Paolo Fiorenza

Chiusa una porta si apre un portone, questo deve aver pensato Madelene Wright, 23enne calciatrice – anzi a questo punto ex – che nel dicembre 2020 è stata licenziata in tronco dal Charlton Women, dopo che avevano preso a circolare alcuni video caricati su Snapchat dalla ragazza, con conseguente scandalo. Nei video in questione si vedeva la giovane bionda inalare da un palloncino ad una festa e sorseggiare champagne mentre era al volante della sua Range Rover.

Comportamenti ritenuti inappropriati, come spiegato all'epoca da un portavoce del Charlton: "Come club siamo delusi da un comportamento che non rappresenta gli standard che la squadra sostiene. La giocatrice è pentita e ora ha lasciato il club". Il mondo è crollato addosso a Madelene, che si è sentita persa. Eppure la ragazza ha saputo risalire la china, reiventandosi in un'altra veste. O meglio, con poche vesti. Lo scandalo le ha dato infatti quella celebrità social che è diventata trampolino verso una carriera da influencer e produttrice di contenuti per adulti sulla nota piattaforma OnlyFans, fino a cambiarle completamente la vita.

Adesso il suo profilo Instagram conta quasi 300mila follower, i marchi fanno la fila per sponsorizzarla e conduce uno stile di vita elevato viaggiando per il mondo nel lusso. La svolta è stata quando lo scorso anno la Wright ha deciso di iscriversi a OnlyFans, monetizzando foto e video di se stessa fruibili dai soli abbonati. In poco tempo ha guadagnato 600mila euro, ovvero una cifra superiore allo stipendio di qualsiasi giocatrice professionista nel calcio femminile.

"Ero giovane, stavo scherzando con gli amici e non capivo davvero la posizione in cui mi trovavo e la responsabilità che avevo – racconta oggi al Sun, ricordando il momento in cui il suo club la mise alla porta – Ho amato il Charlton, gli allenatori e le compagne di squadra, quella decisione mi ha lasciato il cuore spezzato. Quando giochi per una squadra di calcio, diventano la tua famiglia, quindi allontanarsi da quello è stato difficile. Dopo essere stato licenziata, ho iniziato a chiedermi se sarei stata in grado di giocare di nuovo a calcio, a che livello e se le altre squadre mi avrebbero voluto. Quando è successo tutto, ho anche capito quante persone avevo deluso. Ero allenatrice in una academy di calcio femminile e le ragazze mi ammiravano e mi chiedevano sempre consigli. Mi sono sentito in colpa, imbarazzata e delusa da me stesso per essermi mostrata in quella luce".

Poi, come detto, è arrivata la rinascita, sulla spinta dei suoi followers esplosi dopo lo scandalo: basti pensare che su Instagram ne aveva appena 20mila quando giocava. Marchi di abbigliamento e aziende di costumi da bagno si sono messi in contatto con lei: "Quello che è successo mi ha aperto molte porte in altri settori – racconta la Wright – Ed è successo molto rapidamente, molti marchi hanno iniziato a contattarmi, ma anche alcune aziende di articoli sportivi volevano lavorare con me. Era quasi come se una carriera fosse finita, mentre un'altra stava appena iniziando". Ovviamente assieme al crescere dei suoi fans, la 23enne ha dovuto anche fare i conti con gli haters: "Ho ricevuto molto odio sui social da parte delle persone che mi dicevano che dovevo vergognarmi di quello che avevo fatto e che non sarei stata mai più una calciatrice. Non è stato bello. Tutto quello che riuscivo a pensare era che tutti nel mondo del calcio mi odiassero. Dopo, col tempo, ho imparato a ignorare i commenti e i messaggi orribili che stavo ricevendo e ora non li leggo".

Dopo l'esplosione del suo profilo Instagram, per Madelene è arrivata anche la ricchezza quando ha colto l'opportunità di monetizzare la sua popolarità aprendo il suo account su OnlyFans l'anno scorso e vendendo abbonamenti a 24 sterline (30 euro) al mese. Sul sito pubblica foto e video esclusivi con indosso bikini, magliette da calcio e lingerie. Nulla più. Ed infatti la ragazza aveva delle riserve per il fatto che OnlyFans avesse la reputazione di mostrare materiale pornografico e consentire alle prostitute di aumentare il proprio giro di affari. "La mia ragione principale per non farlo era la reputazione che aveva – spiega ora Madelene – Non volevo essere associata a quel genere di cose. Ma quando ora soppeso i pro e i contro, e dopo averlo fatto per un anno intero, so di aver preso la decisione giusta. Era ed è ancora una preoccupazione per me, perché non voglio che le persone ricevano quel tipo di percezione su di me".

Dal punto di vista economico, la Wright ha raccolto frutti ricchissimi da quando è entrata sulla piattaforma. È stata una decisione che le ha stravolto la vita: "Nel primo anno ho guadagnato mezzo milione di sterline (600mila euro, al cambio). Non posso mentire, ha cambiato completamente la mia vita. Sono stata in grado di avere la mia posizione, ho potuto viaggiare per il mondo e mi sono goduta molte cose di lusso".

Tuttavia, nonostante le consenta tutto questo, la giovane non vede OnlyFans come la risorsa definitiva per il suo futuro, ma crede che sarà a sua volta un trampolino verso cose più grandi: "Voglio avviare un'attività in proprio e diventare un'imprenditrice, allontanarmi da questo stereotipo ed essere considerata una donna d'affari. Voglio costruire un impero. Per me penso sia importante che tutti si rendano conto che si può ricominciare. Quando è successo il mio scandalo, non sapevo come avrei potuto superarlo. Ma c'è sempre un nuovo giorno e sempre un nuovo inizio. Tutti hanno un passato, non puoi cambiarlo. Finché impari dai tuoi errori e fai le mosse giuste andando avanti, c'è luce alla fine del tunnel". E a 23 anni di luce davanti a sé la volitiva Madelene ne ha tanta.