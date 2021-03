L'autobus della nazionale di calcio del Belize è stato intercettato da una banda armata quando la squadra è arrivata ad Haiti nella giornata di lunedì. La selezione ha in programma una partita di qualificazione della CONCACAF per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 ma nel tragitto si è verificata l'aggressione come è stato documentato anche dalle persone sul bus. Gli agenti di polizia che stavano scortando la selezione hanno dovuto negoziare con la banda armata per poter continuare il loro viaggio dall'aeroporto all'hotel, dove sono arrivati ​​sani e salvi secondo quanto riferito dalla Federcalcio del Belize in un lungo comunicato: "Nonostante fosse scortato da quattro poliziotti, l'autobus della squadra è stato fermato da un gruppo di insorti con fucili d'assalto su motociclette e la scorta della polizia è stata costretta a negoziare con loro affinché l'autobus della squadra continuasse il suo viaggio verso l'albergo".

I giocatori "sebbene agitati per l'accaduto sono ora al sicuro nel loro hotel" ma il capitano Deon McCauley ha affermato che ci sono stati momenti di "grande paura". Una situazione davvero difficile. La Federazione del Belize ha assicurato di essere in contatto con FIFA e CONCACAF per "fare tutto il possibile per portare i giocatori in un luogo più sicuro".

La partita è in programma giovedì prossimo allo stadio Sylvio Cator di Port-au-Prince ed è la prima giornata del Gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si giocheranno in Qatar: questo girone comprende anche Nicaragua, Santa Lucia e le Isole Turks e Caicos. Haiti sta attraversando un momento molto difficile e il paese sta vivendo una forte ondata di insicurezza a causa dell'azione di numerose bande armate, responsabili di rapimenti che avvengono quotidianamente nell'area metropolitana di Port-au-Prince.