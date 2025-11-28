La moglie di Veron pesantissima su Messi: “Quel pezzo di m… che vive a Miami, amico del ciccione”

Benzina sul fuoco delle polemiche in Argentina. La moglie di Juan Sebastian Veron, attuale presidente dell’Estudiantes e con un passato da stella della nostra Serie A, non le ha mandate a dire con alcuni post al vetriolo poi cancellati. Nei messaggi sono comparsi attacchi pesantissimi, anche contro Leo Messi. Contenuti rimossi in fretta, ma non prima di essere stati notati: ora rischiano di inasprire ulteriormente il clima.

Perché la moglie di Veron ha scritto parole di fuoco per difendere il marito

Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dal provvedimento della Federcalcio argentina, che ha stangato l’Estudiantes dopo il mancato tributo in campo ai calciatori del Rosario Central, laureatisi campioni. Il rifiuto di effettuare il “pasillo” — il corridoio d’onore — da parte degli avversari è stato spiegato come una protesta: il club non riconosce un “titolo” creato appositamente, per la prima volta e non previsto inizialmente, volto a premiare i giocatori che guidavano la classifica annuale sommando i punti di Apertura e Clausura.

Juan Sebastian Veron e la sua compagna

Il caso Rosario e la stangata per il presidente dell'Estudiantes

La Federazione, l’AFA, ha così punito i calciatori con due turni di squalifica, mentre il presidente Verón è stato sanzionato con un’inibizione di sei mesi da qualsiasi carica sportiva. Da qui l’intervento di Valentina Martin, moglie dell’ex giocatore di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter.

Le parole di fuoco contro Messi

La donna ha manifestato un sostegno totale a Verón, sostenendo che — a suo dire — vogliono “toglierlo di mezzo” perché ne hanno paura. E non sono mancate parole durissime: "È il momento di dare il colpo e finire con questa mafia. Non solo hai l’appoggio di tutto l’Estudiantes, ma anche di gran parte del calcio argentino. Avanti Juan Sebastián, avanti".

Poi è arrivata la stoccata, altrettanto forte, a Leo Messi: "Il miamiano (come lo chiama il tesoriere dell’AFA, Pablo Toviggino), l’inglese, il venduto… quello che è tornato, quello che ci ha resi più grandi, l’unico che ha davvero fegato, e posso garantire che lotta per rendere tutto un po’ migliore ed è più argentino di quel pezzo di merda che ha vinto la Coppa del Mondo e vive a Miami, l’amico del ciccione (un insulto destinato, a quanto pare, al presidente federale Tapia, ndr)". Immagini e parole rimosse poco dopo, ma troppo tardi: il caso è esploso.