La moglie di Simeone attacca l’Inter dopo le parole di Lautaro sulla Supercoppa: poi cancella Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, attacca l’Inter dopo le parole di Lautaro a seguito della vittoria dei nerazzurri in Supercoppa contro l’Inter. Subito dopo ha cancellato tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arbitraggio di Rapuano in Napoli-Inter di Supercoppa Italiana continuerà a far discutere. Non si placano le polemiche attorno all'espulsione per doppio giallo di Giovanni Simeone che inevitabilmente ha cambiato l'inerzia della partita. Una sanzione che ha fatto esplodere la furia di mister Walter Mazzarri e del presidente Aurelio De Laurentiis il quale, nel post partita, di certo non si è risparmiato nei confronti del direttore arbitrale e del designatore Rocchi. Ma non solo il tecnico e il patron azzurro hanno voluto far sentire la propria voce.

Oltre ai tanti tifosi partenopei che hanno riversato la propria rabbia sui social, anche un'altra tifosa d'eccezione del Napoli ha voluto far sentire forte e chiara la propria voce. Si tratta di Giulia Coppini, moglie dello stesso Giovanni Simeone, che su Threads ha gridato a gran voce il proprio disappunto per quanto visto in campo e per quanto fatto dall'arbitro Rapuano nei confronti di suo marito. Un post che ha fatto subito rumore ma che è poi stato prontamente cancellato dalla stessa consorte dell'attaccante del Napoli, specie perché in risposta a un commento di Lautaro Martinez al termine della partita.

"È stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo– ha detto l'attaccante dell'Inter – Abbiamo fatto fatica, l'importante è aver portato a casa la coppa per il terzo anno di fila". A quel punto la moglie dell'attaccante argentino nerazzurro che non ha resistito alla tentazione sfogando tutta la propria frustrazione per quanto visto in campo: "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l'arbitro a favore direi di sì…". Parole molte dure che mostrano chiaramente tutta l'amarezza per alcune decisioni sia arbitrali che organizzative che forse andavano riviste in questa Supercoppa Italiana.

Successivamente la dolce metà del bomber azzurro ha cancellato il post provando a sgonfiare un po' il clima di tensione che si era creato attorno alla partita nell'immediato post gara. Al triplice fischio è esplosa di fatto la rabbia dei sostenitori azzurri e della stessa società specie per quella doppia ammonizione allo stesso Simeone che inevitabilmente ha cambiato l'inerzia della partita. L'attaccante era stato protagonista nella semifinale contro la Fiorentina segnando il gol che ha poi aperto definitivamente alla vittoria del Napoli 3-0 completata dalla doppietta di Zerbin.