La moglie di André Onana devastata dopo una rapina: portata via una borsa da 73mila euro Melanie Kamayou sotto shock dopo un furto subito all'esterno di un ristorante italiano. Un ladro le ha sottratto una borsa del valore eccezionale e un Rolex.

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento facile per la famiglia di André Onana, ex portiere dell'Inter attualmente in forza al Manchester United. Sua moglie, la dottoressa Melanie Kamayou, è sotto shock per un furto subito pochi giorni fa. La donna è stata privata di due oggetti preziosissimi, ovvero una borsa e un orologio Rolex. Un trauma per la donna che ha annullato tutti i suoi impegni, compresi quelli relativi all'associazione filantropica in Camerun.

Secondo quanto riportato da The Sun, Melanie Kamayou è rimasta "devastata" da quanto accaduto. In pratica si trovava in un ristorante italiano nel Cheshire, quando si è resa conto che qualcuno le aveva portato via il Rolex e una borsa Hermès Birkin dal valore di 62.000 sterline, ovvero circa 73mila euro. Dopo la brutta sorpresa la signora Onana ha deciso di non partire per il Camerun e barricarsi in casa, annullando tutti i suoi impegni in patria e nel Regno Unito. Si legge che "L'intera vicenda l'ha lasciata sconvolta, dato che avrebbe dovuto tornare a casa il giorno dopo. Ha preferito aspettare nella speranza di arrivare in fondo alla questione".

A quanto pare la polizia avrebbe già fermato un 25enne della zona, tale Liam Ross, considerandolo il possibile responsabile della rapina. Lui è il principale indiziato per il furto dei lussuosissimi articoli. Già comparso davanti al tribunale di Chester, dovrebbe tornare in aula a maggio. Il portiere nel frattempo pare che sia stato molto vicino a sua moglie in queste giornate complicate, confermando la loro fortissima unione.

Melanie è molto popolare su Instagram dove ha postato spesso e volentieri immagini a conferma della sua passione per le borse. Ex modella ha conseguito un dottorato in Farmacia presso il Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences negli Stati Uniti. Questo l'ha aiutata nel suo lavoro di co-presidente dell'ente benefico di Onana che sostiene i bambini ovvero la fondazione che porta il suo nome.