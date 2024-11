La lucida follia di Musiala per far vincere il Bayern: fucilata da fuori area a 108 km orari

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Bayern Monaco festeggia la quarta vittoria consecutiva in Bundesliga, andando a vincere sul campo del St. Pauli e confermando il dominio in testa al massimo campionato tedesco. Decisivo un gol spettacolare di Jamal Musiala che ha deciso di risolvere da solo la partita inventandosi un tiro dalla distanza tanto splendido quanto perfetto nell'esecuzione. Così il Bayern consolida la leadership solitaria esaltando il giovane 21enne di Stoccarda sempre più leader nella squadra allenata da Kompany.

La meraviglia di Musiala: un bolide perfetto a oltre 100 chilometri orari

Con questa prestazione, Jamal Musiala si è confermato in grande forma, realizzando un nuovo capolavoro di questo inizio di stagione a dir poco entusiasmante. Dopo aver recuperato la palla dai piedi di un avversario, il giovane nazionale tedesco non ci ha pensato due volte e ha deciso per la scelta apparentemente più folle: provarci da 22 metri. Il 21enne ci ha creduto e ha lanciato un vero e proprio missile, imprendibile, che ha colpito la parte bassa della traversa prima di rimbalzare dietro la linea di porta all'altezza del ‘sette'. Una meraviglia di precisione e di potenza a tal punto che il calcolo della velocità del pallone ha visto superare facilmente i 100 orari, precisamente stampando un 108 km/h che he conferma la assoluta bellezza.

I numeri di Jamal Musiala: gol e assist da campione

Dopotutto non è oramai più un caso che il Bayern Monaco quando ha bisogno sa che può contare sul giovane centrocampista. E i numeri di Jamal Musiala lo confermano come uno dei migliori giocatori d'Europa in questo inizio di stagione. Ha fin qui segnato cinque gol e regalato ai propri compagni due assist in otto partite di campionato, dove ha trovato il suo secondo gol consecutivo. Per un momento a dir poco esaltante culminato con l'esaltante tris siglato in Coppa di Germania qualche giorno prima contro il Magonza. Con il suo gol e con questa vittoria contro il St. Pauli il Bayern continua a restare unico imbattuto in campionato e in vetta alla Bundesliga gestendo un vantaggio che lo mette al sicuro dai risultati altrui.