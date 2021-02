Debacle pesantissima per la Primavera della Lazio, che nell'ultimo turno di campionato è stata sconfitta tra le mura amiche con il pesantissimo risultato di 6-2 dall'Empoli. Un campanello d'allarme per il club capitolino che ha deciso di prendere provvedimenti: il direttore sportivo Igli Tare ha strigliato la squadra nello spogliatoio, convocando poi tutti al campo d'allenamento alle sei di mattina.

Così non va. La Primavera della Lazio sta vivendo un momento di grave crisi di risultati. L'under 19 guidata Leonardo Menichini è stata battuta 6-2 in casa dell'Empoli nell'ultimo turno, scivolando sempre più giù in classifica. Tre le sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque giornate con 16 gol subiti e 5 segnati. Numeri preoccupanti per una formazione che ha 9 punti alla pari con Fiorentina e Cagliari al quartultimo posto della graduatoria. Una situazione che ha spinto la società a prendere provvedimenti: se l'allenatore per ora resta al suo posto, a finire sulla graticola sono stati i calciatori.

A tal proposito il direttore sportivo Igli Tare ha deciso di dare un segnale forte e una scossa ad un gruppo di cui fa parte anche suo figlio Etienne, entrato nel corso della ripresa dell'ultimo match contro l'Empoli. Il dirigente e braccio destro di Lotito ha strigliato la squadra, dopo la convocazione presso il centro sportivo di Formello alle 6 di mattina. Toni molto decisi e duri, quelli dell'ex centravanti albanese per provare a toccare le corde giuste dei suoi ragazzi a cui si chiede una reazione per non correre il rischio di retrocedere. Il tutto prima dell'allenamento delle 7. Testa bassa e pedalare in vista del prossimo confronto di campionato contro la Spal, seconda della classe a pari punti con la Juventus