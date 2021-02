La Lazio Women attualmente al 4° posto in classifica in Serie B vuole tornare immediatamente in Serie A e, dopo l'esonero di Ashraf Seleman, per farlo il presidente Claudio Lotito ha deciso di puntare sull'icona del calcio femminile italiano Carolina Morace che fa così il suo ritorno sulla panchina biancoceleste sulla quale, 23 anni fa, cominciò la sua carriera da allenatrice dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e prima di diventare la prima donna al mondo ad allenare una squadra professionistica maschile (l'anno successivo infatti fu ingaggiata dall'allora patron Gaucci come tecnico della Viterbese in Serie C1).

A differenza della prima volta però in questa sua nuova avventura alla guida della Lazio femminile Carolina Morace avrà al suo fianco una persona con cui oltre al lavoro ha deciso di condividere la propria vita: nel suo staff tecnico infatti con il ruolo di preparatore atletico ci sarà la moglie Nicola Jane Williams, anche lei ex calciatrice, con cui si è sposata nel 2012 prima in Inghilterra e poi in Australia.

Non è la prima volta che le due lavorano insieme dato che Carolina Morace ha già collaborato con la moglie sia negli anni in cui è stata commissario tecnico della nazionale femminile di Trinidad e Tobago che nella sua ultima esperienza in Italia, sulla panchina del Milan, nella stagione 2018/2019 conclusasi dopo il 3° posto in campionato. Interrogata su come sia lavorare insieme alla moglie e se questo può in qualche modo influire nei rapporti lavorativi il nuovo allenatore della Lazio ha risposto seccamente: "Siamo due professioniste" chiudendo di fatto ogni discorso.