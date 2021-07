In attesa di sapere se Cristiano Ronaldo resterà o meno a Torino, tassello decisivo da cui discenderà a cascata tutto il successivo mercato della Juventus, il club bianconero si dedica ad affari minori che tuttavia possono rappresentare un investimento per il futuro che può pagare bei dividendi, se si pensa ad un'analoga operazione condotta quando tre anni fa un allora 16enne Dragusin fu prelevato per appena 260mila euro dal Regal Bucarest.

Oggi il difensore rumeno vale milioni, al punto che il club bianconero ha provato ad inserirlo nell'operazione Locatelli col Sassuolo: il nuovo responsabile dell'area tecnica della Juve Federico Cherubini spera che lo stesso accada con Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 di nazionalità bosniaca con passaporto anche sloveno. Il 18enne è cresciuto in Austria, iniziando la propria carriera nel Karnten, poi l'approdo al Klagenfurt ed infine l'ultima esperienza col Wolfsberger, con cui ha esordito tra i professionisti negli ultimi mesi.

Sei presenze, di cui cinque da titolare incluso la gara di andata dello spareggio con l'Austria Vienna per andare in Europa League. Insomma un giocatore in rampa di lancio e con una ulteriore qualità oltre alla stazza (è alto quasi 1,90): Muharemovic è proprietario del suo cartellino, visto che il suo contratto col Wolfsberger è scaduto lo scorso 30 giugno. Un'occasione colta a volo dagli uomini mercato della Juventus, che hanno offerto un quadriennale al ragazzo assicurandoselo a costo zero essendo svincolato.

Per la firma sul contratto e l'ufficialità – spiega Tuttosport – manca davvero poco, poi Muharemovic sarà dirottato presumibilmente prima nell'Under 19 e poi nell'Under 23, sperando che il suo percorso si concluda in prima squadra. Difensore centrale mancino di piede, viene naturale accostarlo a Giorgio Chiellini: solo il tempo dirà se il paragone ha un fondamento oppure se il bosniaco, strappato dalla Juve all'agguerrita concorrenza dell'Hoffenheim e soprattutto delle corazzate turche Galatasaray e Besiktas, resterà una scommessa non incassata.