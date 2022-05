La Juventus femminile fa la storia: ha vinto il quinto scudetto consecutivo La Juventus batte 3-1 il Sassuolo e vince per la quinta volta consecutiva il campionato di Serie A femminile, mentre la Roma ha conquistato una storica qualificazione in Champions League.

A cura di Alessio Morra

La Juventus ha vinto per la quinta volta consecutiva il campionato di Serie A. Questo è un record, perché mai nessuno aveva vinto così tante volte in fila lo scudetto in campo femminile (il precedente primato apparteneva alla Torres). La matematica è arrivata grazie al successo per 3-1 sul Sassuolo. La Roma invece battendo 8-0 la Sampdoria ha conquistato il secondo posto e il pass per la prossima Champions League.

A Vinovo la squadra guidata da Montemurro ha avuto vita facile contro il Sassuolo, anche se la prima mezz'ora è stata molto complicata. La partita si sblocca con un gol di Barbara Bonansea che riceve da Girelli e insacca. Al 36′ è Girelli a raddoppiare. La bomber della Juve sfrutta un tiro-cross di Cernoia. Prima dell'intervallo la Juve sfiora il tris. Nella ripresa la partita si riapre dopo il gol di Cambiaghi, ma la Juve vuole chiudere la pratica e stappare a fine partita. Bonansea stavolta serve l'assist a Boattin che firma il 3-1. La Juventus è Campione d'Italia. Cinque titoli consecutivi. E ora si festeggia, poi si penserà all'ennesima impresa in Italia e a un'altra splendida campagna in Champions League, come quella di questa stagione.

La Roma battendo 8-0 la Sampdoria (Serturini, Pirone doppietta, Giugliano, Lazaro, Kollmats, Haug e Bartoli) resta a 5 punti dalla Juventus e matematicamente conferma il secondo posto che vale un posto in Champions League. Per la prima volta la squadra giallorossa disputerà la Champions femminile. Sicuro del terzo posto il Milan, che ha vinto 3-0 il derby con l'Inter. Domani si completa il programma della penultima giornata in cui Fiorentina, Napoli e Lazio cercano punti salvezza.