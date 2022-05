La Juve presenta la nuova maglia, è un omaggio allo Stadium: “Così si sente addosso la magia” La Juventus ha presentato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2022-2023. Alvaro Morata è il testimonial di questa maglia che va a omaggiare lo Stadium.

A cura di Alessio Morra

La stagione volge al termine. La Juventus ha tanta voglia di voltare pagina e pensa già al futuro. Sul sito ufficiale e sugli account social la società bianconera ha pubblicato foto e video della maglia ufficiale della stagione 2022-2023, che verrà utilizzata per la prima volta dai calciatori juventini lunedì prossimo in occasione del match di campionato con la Lazio. Su Twitter la Juve ha postato le prime immagini della maglia, indossata da Alvaro Morata, e ha scritto: "Quando la indossi, puoi sentire dentro di te il battito dell'Allianz Stadium In campo o sugli spalti, siamo tutti parte di qualcosa di più grande. Il nuovo home kit della Juventus 22/23 prodotto da Adidas".

La maglia della Juventus 2022-2023 è un omaggio all'Allianz Stadium che da undici anni è la casa dei bianconeri: "Dal 2011 i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa. Proprio l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus e Adidas Football, che farà il suo esordio sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d’Italia, contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio".

I colori naturalmente sono sempre gli stessi, e non potrebbe essere altrimenti: il bianco e il nero, ma la grafica è diversa rispetto al solito. Perché se il bianco è immutato, il nero invece è diverso rispetto al solito. Perché è stata utilizzata una grafica che fa parte dalla forma del triangolo, figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio: "Il nuovo Home Kit è idealmente creato per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve". Il design si completa con inserti neri nel colletto e nei risvolti delle maniche.