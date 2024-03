La Guardia di Finanza perquisisce la sede del Milan: ipotesi di reato di natura fiscale Perquisizioni a Casa Milan, la sede del club rossonera, effettuate dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. L’amministratore delegato Giorgio Furlani risulterebbe indagato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni a Casa Milan, la sede del club rossonero. L'operazione da parte del nucleo di polizia valutaria sarebbe in atto nella sede di via Aldo Rossi secondo quanto scrive Repubblica. A fronte di ciò non si escludono che vengano depositate notifiche a dirigenti del club per ipotesi di reato di natura fiscale. Già nei mesi scorsi erano state avviate dalla procura di Milano alcuni indagini legate al passaggio della maggioranza del Milan, perfezionato nell'agosto 2022, dal fondo Elliott al fondo RedBird.

A proposito di quest'ultimo punto, già nell'aprile dello scorso anno, furono effettuati perquisizioni e sequestri di documenti, per rogatoria, in Lussemburgo nelle sedi di Project Redblack e della sua controllata Rossoneri Sport. Si tratta delle due società attraverso le quali il fondo Elliott nel 2022 ha venduto il Milan a RedBird di Gerry Cardinale per 1,1 miliardi di euro. Un affare, questo, già oggetto di numerose cause che furono intentate da Blue Skye. Al momento, da parte di RedBird e del Milan nessun commento ma risulterebbe indagato l'ad Giorgio Furlani.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, oltre alla perquisizione, l’amministratore delegato del Milan dal 2022, Giorgio Furlani, e il suo predecessore tra il 2018 e il 2022 Ivan Gazidis, sono indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Al momento non risulta ancora indagato il presidente Paolo Scaroni. L’ipotesi è che il Milan non appartenga al fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale, ma che in realtà sia sempre rimasto e sia tuttora sotto l’influenza controllante dell’allora apparente venditore, ovvero il fondo statunitense Elliott di Paul Singer.

Ipotesi questa che viene suggerita al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza da tre fonti documentali di inedite circostanze. Le perquisizioni odierne mirano a rafforzare questa tesi che sarebbe già stata appurata proprio nei precedenti blitz negli Stati Uniti e in Lussemburgo per fare luce sulla cessione del club. La conferma di questo reato vedrebbe il Milan coinvolto in una violazione dell'articolo 5 del regolamento Uefa: nelle Coppe Europee l'articolo vieta a chi controlla già una squadra che possa avere influenza pure su altri club iscritti alle medesime competizioni. In questo caso il fondo Elliott controllerebbe sia il Milan che il Lille, squadra francese pure iscritta alla Champions League.

