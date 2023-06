La gratitudine di Totti nei confronti di Berlusconi: “Ha fatto di tutto per portarmi al Milan” Francesco Totti nel giorno della morte di Berlusconi ha speso bellissime parole sull’ex numero uno del Milan rivelando anche un retroscena di mercato.

A cura di Marco Beltrami

Silvio Berlusconi ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Protagonisti del pallone di ieri e di oggi, addetti ai lavori e tifosi stanno dedicando in queste ore pensieri e tributi all'ex numero uno del Milan e proprietario del Monza nel giorno della sua scomparsa. Al coro di chi gli ha dedicato un pensiero anche Francesco Totti.

L'ex campione della Roma è sempre stato un rivale in campo per il suo Milan. Questo però non ha influito sulla stima e ammirazione di Berlusconi nei confronti della bandiera giallorossa. È quello che traspare dalle parole di Totti intervenuto a Roma in occasione di un evento benefico promosso da Bebe Vio, WEmbrace Games, incentrato sull'inclusività nel mondo dello sport.

Il "Pupone" è sembrato molto colpito dalla morte di Berlusconi che ha voluto esaltare con queste parole: "Oggi perdiamo un grande pezzo di storia italiana e anche mondiale, perché stiamo parlando di un personaggio caloroso, divertente e ironico. Aveva tutte le armi per far sì che lui fosse il numero uno. Purtroppo ci ha lasciato".

Di fronte alla domanda sul corteggiamento dell'ex rossonero al Totti calciatore per portarlo alla sua corte, Francesco Totti non si è nascosto svelando i ripetuti tentativi del "cavaliere": "Diciamo che ha fatto di tutto per portarmi al Milan quando ero giovane, poi dopo il mio percorso alla Roma, era difficile che mi potesse staccare dalla mia squadra ideale per cui ho sempre tifato".

Il no di Totti al Milan non ha inciso sui rapporti tra lui e Berlusconi, anzi. Proprio per questo l'ex capitano della Roma lo ha voluto ringraziare, cogliendo l'occasione per celebrare la sua ultima impresa sportiva: "Lo ringrazierò a vita per sempre perché per me rimarrà sempre il numero 1. Le sue convinzioni calcistiche? Erano credibili perché stando nel mondo del calcio per più di 30 anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere perciò…è stato il numero uno in tutto. Con il Monza è stato di parola, disse che li avrebbe riportati in Serie A e poi ci ha lasciato".