La gestione del Barcellona viene fatta a pezzi in Spagna: "Trattano male le loro leggende" Secondo Quique Sánchez, l'allenatore del Siviglia, il comportamento della dirigenza non sarebbe accettabile: "Con Koeman, con Messi, con Xavi adesso, molto male…"

A cura di Ada Cotugno

L'esonero di Xavi dal Barcellona ha aperto il dibattito in Spagna e l'allenatore del Siviglia Quique Sánchez non è riuscito a tenere a freno la lingua. Il tecnico non è l'unico a porre l'interrogativo su come i blaugrana trattino gli ex giocatori che hanno fatto la storia del club, riservandogli davvero poca gratitudine quando le avventure giungono al termine.

In conferenza stampa Quique Sánchez è stato piuttosto schietto e ha puntato il dito contro la dirigenza del Barcellona che non appare riconoscente con tante delle sue leggende. Il caso di Xavi è soltanto l'ultimo della lista che però comprende altri grandi nomi che negli anni non sono stati trattati con i guanti di velluto, nonostante abbiano dato tutto alla squadra portandola a vincere trofei importanti.

"Non dovrei dirlo… ma quanto male il Barcellona tratta le sue leggende…" ha esordito l'allenatore del Siviglia che poi ha provato a spiegare meglio il suo pensiero: "Che brutto periodo. Probabilmente è solo un brutto periodo, ma che brutto periodo. Con Koeman, con Messi, con Xavi adesso, molto male. Vorrei che i club trattassero bene le loro leggende, straordinariamente bene. Sarebbe fantastico. Questa è un'eredità di connessione tra i manager e i tifosi. Questo collega tutto. Trattare bene le leggende vuol dire tanto".

Xavi è stato esonerato dal Barcellona

La riflessione di Quique Sánchez nasce dalla notizia del giorno, ossia l'esonero di Xavi. Già diversi mesi fa l'allenatore aveva deciso di fare un passo indietro alla fine della stagione, schiacciato dalle aspettative e anche da alcuni risultati negativi. Per questo la società ha annunciato la decisione, dichiarando che da lunedì siederà Flick sulla panchina.

Il club ha deciso di separarsi dal suo allenatore alla fine di questo campionato ma il trattamento che gli è stato riservato non è piaciuto a molti. Xavi è stata una delle grandi leggende del Barcellona, ma tante persone pensano che sia stato lasciato solo nei momenti di difficoltà, come successo a Leo Messi quando ha deciso di dire addio.