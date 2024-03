La Germania lascia Adidas dopo oltre 70 anni: svolta storica, cambia lo sponsor tecnico La Germania cambia sponsor tecnico, lascia Adidas dopo oltre 70 anni: a darne l’ufficialità e la stessa Federcalcio tedesca, che ha annunciato che sarà Nike a vestire tutte le selezioni dal 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Germania cambia sponsor tecnico e lascia Adidas dopo oltre 70 anni: svolta storica. Il lunghissimo sodalizio si interromperà a partire dal 2027: a darne l’ufficialità e la stessa Federcalcio tedesca, che ha annunciato che sarà Nike a vestire tutte le selezioni.

Nel comunicato ufficiale si legge: "Il Deutscher Fußball-Bund (DFB) stipulerà una partnership per l’equipaggiamento con la Nike Inc dal 2027 al 2034. Nike fornirà l’equipaggiamento a tutte le nazionali del DFB e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza".

Le squadre della federazione tedesca continueranno a indossare le maglie Adidas per gli Europei 2024 in casa, gli Europei femminili 2025 in Svizzera e i Mondiali maschili 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Poi la svolta storica.

Il presidente della DFB, Bernd Neuendorf, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Nike e di ricevere la loro fiducia. Questo futuro partenariato consentirà al DFB di continuare ad affrontare le sfide cruciali per lo sviluppo globale del calcio in Germania anche nella prossima decade. È chiaro, però, che fino a dicembre 2026 ci impegniamo con tutte le nostre forze per il successo comune con il nostro partner di lunga data e attuale, adidas, al quale il calcio tedesco deve molto da oltre sette decenni".

Holger Blask, presidente del consiglio di amministrazione ha dichiarato: "L’assegnazione del futuro partner per l’equipaggiamento a Nike è il risultato di un bando trasparente e non discriminatorio. Nike ha presentato l’offerta economica migliore di gran lunga e ha anche convinto con la sua visione, che include un chiaro impegno a sostenere lo sport amatoriale e di base, nonché lo sviluppo sostenibile del calcio femminile in Germania. Il momento del bando è stato discusso preventivamente con tutti i partecipanti di mercato rilevanti, alla luce dei tempi di pianificazione e preparazione".

Il tesoriere della DFB, Stephan Grunwald, ha affermato: "Il DFB, rappresentante di 7,3 milioni di persone, è un’istituzione sociale centrale e ha un tratto distintivo tra le federazioni sportive: supporta finanziariamente i suoi membri anziché essere finanziato da essi. Questo aiuta a mantenere il calcio come sport popolare e ad offrire l’iscrizione ai club a quote relativamente basse. Siamo grati di poter guardare di nuovo a un futuro economicamente stabile grazie all’impegno garantito da Nike come associazione".