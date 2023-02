La gaffe di Amadeus su Skriniar sul palco di Sanremo: gli cambia ruolo in diretta Il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo parlando sul palco di Skriniar ha commesso una gaffe sbagliando il ruolo del difensore dell’Inter.

A cura di Alessio Morra

Il quarto Festival di Sanremo condotto da Amadeus è iniziato nel migliore dei modi. Ascolti record e grandi apprezzamenti per il conduttore, che è anche conduttore artistico, che ha voluto con sé Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Applausi per Amadeus pure per la gestione del caso Blanco. Ma nella seconda serata di Sanremo Amadeus, che è un noto tifoso interista, è scivolato in una gaffe sbagliando il ruolo di Milan Skriniar.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023 cantano gli altri 14 big, quelli che non si sono esibiti martedì. Sul palco con Amadeus e Morandi c'è Francesca Fagnani, oltre a numerosi super ospiti – Albano, Massimo Ranieri e i Black Eyed Peas. Ma c'è stato anche il tempo per parlare di calcio, lo sport nazionale che non può mancare nemmeno a Sanremo. Sport che ama, anche, Amadeus che è un tifoso dell'Inter, così tifoso da chiamare José il suo secondo figlio, nome scelto in onore a Mourinho.

Proprio in avvio della seconda serata, Amadeus e Morandi hanno accolto sul palco un bambino, Mario, che fa l'attore, e di cognome fa Di Leva. Un bambino molto simpatico che si è presentato con una maglietta del Napoli e ha simpaticamente preso in giro il presentatore dicendogli: "Fa freddo a meno 13?". 13 sono i punti di distacco tra i partenopei e i nerazzurri, primi inseguitori della squadra di Spalletti.

Successivamente il sessantenne presentatore ha chiesto al bimbo se giocasse a calcio, dopo la risposta affermativa gli ha chiesto il ruolo e Mario Di Leva ha risposto. "Terzino destro". A quel punto Amadeus ha fatto una gaffe dicendo: "Ah, terzino destro, come Skriniar". Skriniar però non è un terzino destro, ma un difensore centrale.