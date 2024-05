La frecciata di Marotta alla Juve e ad Allegri: “Parlava di corto muso, è diventato molto lungo”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato alla festa degli Inter Club di Milano e ha lanciato una frecciatina alla Juventus e ad Allegri: "La vittoria dello Scudetto, credo che la svolta sia stata la vittoria con la Juventus. Era il momento in cui erano lì, Allegri parlava di cortomuso: poi è diventato molto lungo. Poi siamo andati in discesa, ma finché l'aritmetica non ci dava ragione c'era sempre quell'ansia, che non era paura perché la convinzione era forte. Devo dire che abbiamo vinto in scioltezza, se si può dire".

Una stoccata bella e buona a quella che per buona parte del campionato è stata la vera antagonista dell'Inter prima di iniziare una caduta libera che ha portato i bianconeri a chiudere al terzo posto. Schermaglie dialettiche che fanno parte del gioco, così come quando Allegri provava a mettere pressione all'Inter nel periodo invernale, quando la Vecchia Signora era riuscita a rimanere vicina ai nerazzurri e a superarli per qualche giorno prima della marcia inarrestabile della squadra di Simone Inzaghi fino allo Scudetto della seconda stella.

Marotta risponde alle critiche sulla nuova proprietà dell'Inter

In merito al passaggio di proprietà, con il fondo Oaktree che ha preso il posto di Suning e della famiglia Zhang, l'amministratore delegato ha risposto così: "Posso ribadire che ci sarà continuità. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi, spinti dalla cultura dell'invidia, e diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando che l'Inter è una società viva e vegeta e in grande salute: state tranquilli. Col vostro aiuto (rivolto ai tifosi presenti, ndr) e col supporto di giocatori e allenatore che sono dei grandi professionisti riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni".

Marotta parla delle difficoltà per il rinnovo di Lautaro Martinez

Beppe Marotta ha parlato anche della situazione che si sta profilando per il rinnovo annunciato di Lautaro Martinez che, però, non arriva a causa di una distanza importante tra le parti. Il dirigente dell'Inter si è espresso così sull'attaccante argentino: "È un bravissimo ragazzo ed è molto migliorato. Non a caso gli abbiamo dato la fascia di capitano, è diventato leader: da ragazzino ha acquisito la mentalità da leader. Ci stiamo confrontando col suo procuratore perché i procuratori per fare bella figura vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista perché Lautaro ha voglia di rimanere. Non si risolverà in qualche giorno ma alla ripresa degli allenamenti sicuramente avrà il contratto allungato".