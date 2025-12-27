La frase enigmatica di Chivu su Frattesi prima di Atalanta-Inter: “Non posso raccontarvi la verità”

Chivu parla di Davide Frattesi alla vigilia di Atalanta-Inter e spiega una volta per tutte cosa sta accadendo: “Ci sono cose che devono rimanere all’interno dello spogliatoio”.

L'Inter si giocherà tanto in casa dell'Atalanta di Palladino per cercare di difendere l'attuale primato in classifica. I nerazzurri saranno chiamati a giocare una partita difficile e nel corso della conferenza stampa della vigilia a a Chivu viene chiesto se ha mai pensato di fare giocare Frattesi lungo tutta la fascia destra. L'ex centrocampista del Sassuolo è diventato argomento principale della vigilia di questa partita tant'è che Chivu ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Si tratta del giocatore che ha giocato meno della rosa dell'Inter non riuscendo quasi mai a trovare il feeling col proprio allenatore. Ancora una volta il mercato di gennaio potrebbe aprire a nuovi scenari per Frattesi. Chivu a quella domanda non risponde in maniera chiara ma lascia qualche perplessità sulla situazione del calciatore, che non sta giocando molto e che interessa tanto alla Juventus: “Per vari motivi magari Davide ha giocato meno di quanto qualcuno si aspettasse, ma non posso raccontare sempre tutte le cose".

Chivu prova ad essere ulteriormente più chiaro con i giornalisti in sala e spiega: "Ci sono cose che devono rimanere all’interno dello spogliatoio, non posso venire fuori a raccontarvi tutta la verità – ha detto Chivu restando misterioso sull'argomento e sul poco utilizzo del proprio giocatore -. Perché non ho bisogno di giustificarmi, così come la squadra non ha bisogno di giustificarsi". A questo punto Chivu aggiunge ancora:

Le parole enigmatiche di Chivu su Frattesi

"Non abbiamo mai pensato alla possibilità di Frattesi lì perché abbiamo preso un giocatore come Luis Henrique per fare quel ruolo, e lo sta facendo discretamente bene direi – spiega -. Non ho mai pensato a questo: già provati esperimenti con Carlos Augusto e Diouf, con quest’ultimo che non è un esterno destro ma che può interpretare quel ruolo per caratteristiche e impatto fisico. A Davide non abbiamo mai pensato lì, se non ad utilizzarlo sotto la punta per sfruttare le sue caratteristiche dentro l’area".