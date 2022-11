La foto della caviglia di Messi terrorizza l’Argentina, ma la verità è un’altra: “È un trattamento” Alla vigilia dell’esordio Mondiale, una foto della caviglia di Messi ha fatto pensare a problemi fisici per il campionissimo. L’Argentina potrà fare affidamento su di lui.

A cura di Marco Beltrami

Leo Messi ha tutti gli occhi addosso in Qatar. L'argentino è una delle stelle dei Mondiali e proverà a vincere quel trofeo che renderebbe ulteriormente leggendaria la sua carriera. Alla vigilia dell'esordio nel gruppo C contro l'Arabia Saudita un Paese intero s'interroga sulle sue condizioni. Come sta la Pulce? I fastidi fisici delle ultime settimane sono stati messi alle spalle, e Messi sarà abile e arruolabile per il ct Scaloni? Una foto circolata nelle ultime ore, ha fatto molto scalpore.

Sulle prime pagine dei tabloid dell'Argentina ha fatto capolino un'immagine particolare della caviglia destra di Leo Messi in occasione di un allenamento con l'Albiceleste, tra le principali candidate alla vittoria finale in Qatar. Nella stessa si può notare un gonfiore evidente nella parte interna, proprio sopra lo scarpino. Subito si è scatenato l'allarme, con tifosi e appassionati preoccupati per le condizioni dell'articolazione.

Nessuna informazione ufficiale da parte della Federazione calcio dell'Argentina (AFA) che si è limitata a fare il punto della situazione sui lavori odierni. Ad indagare sono stati i cronisti del quotidiano Olé: niente di cui preoccuparsi con Messi che si è allenato regolarmente con i compagni, con tanto di atmosfera rilassata e sorrisi. Scaloni lo ha schierato nella squadra dei possibili titolari per la gara di domani, senza sorprese.

Come mai dunque la caviglia destra era gonfia? Una situazione figlia di un trattamento speciale da parte dello staff medico dell'Argentina, per eliminare definitivamente i fastidi dei giorni scorsi. A fugare ogni dubbio ci ha pensato poi lo stesso Messi che si è presentato in conferenza stampa, molto sorridente: "Mi sento molto bene fisicamente, la verità è che penso di essere arrivato in un grande momento, personalmente oltre che fisicamente. Non ho nessun problema, ho sentito che mi hanno detto che mi sono allenato in modo diverso, ma è stato perché ha avuto un colpo e per precauzione, ma niente di insolito".

A quanto pare Messi è stato sottoposto a trattamenti di kinesiologia sulla caviglia destra, con tanto di ricorso anche ad una specie di benda con gel ghiacciato. Crioterapia per evitare l'utilizzo di antinfiammatori. Non c'è niente dunque che può impedire a Leo di scendere in campo regolarmente con l'Argentina: "Se avessi avuto qualcosa di importante, non sarei nemmeno sceso in campo".