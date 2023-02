La formazione del Napoli per il Sassuolo, niente turnover per Spalletti anche se martedì c’è l’Eintracht Il Napoli stasera affronta il Sassuolo nel primo anticipo della 23a Giornata di Serie A. I partenopei invece martedì se la vedranno con l’Eintracht negli ottavi di Champions League. Spalletti potrebbe decidere di effettuare tra queste due partite un leggero turnover.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli è al comando della Serie A ed ha un cospicuo vantaggio sull'Inter, i nerazzurri hanno 15 punti di ritardo. Stasera la squadra di Spalletti giocherà contro il Sassuolo nell'anticipo della 23a Giornata. Il match si gioca di venerdì perché i partenopei martedì 21 febbraio, nel giorno di Carnevale, sfideranno l'Eintracht Francoforte nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. La domanda che molti si pongono in questo momento è principalmente una: Spalletti effettuerà un turnover più o meno massiccio per la sfida del Mapei Stadium? C'è chi pensa ci sarà un bel turnover considerato il vantaggio in campionato e l'importanza della sfida contro i rossoneri tedeschi. Di sicuro mancherà Raspadori, che ha subito un infortunio muscolare e starà fuori almeno un mese.

Ma in realtà dare una risposta a quella domanda pare al momento estremamente complicato. Perché Spalletti nelle ultime settimane, e dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese, ha quasi scientificamente eliminato il turnover. I titolarissimi sono sempre scesi in campo. Nemmeno il ballottaggio tra Lozano e Politano c'è stato, con il messicano che è diventato il terzo esponente del tridente. Ovviamente non si toccano Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Napoli nella gara di andata ha battuto 4–0 il Sassuolo.

La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo

Il tecnico toscano ha dato l'idea, con i fatti, pure contro avversari posizionati nelle ultime posizioni della classifica, di non voler correre rischi e di non voler lasciare nulla d'intentato. Dunque titolari in campo pure contro Spezia e Cremonese. E contro il Sassuolo grossomodo dovrebbe essere così. L'unica novità potrebbe essere rappresentata dal possibile inserimento di Elmas al posto di Zielinski. Mentre Politano questa volta dovrebbe rilevare Lozano. Mario Rui invece farà parte del quartetto difensivo.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Elmas è diventato un giocatore fondamentale per il Napoli, pur non essendo un titolarissimo.

Come scenderà in campo il Napoli contro l'Eintracht

Con il Sassuolo quindi dentro la netta maggioranza dei titolari, così come con l'Eintracht dove chi finirà in panchina contro i nero-verdi tra Politano e Lozano verrà promosso titolare, e ci sarà spazio in difesa per Olivera, che in genere quando il Napoli affronta squadre molto fisiche viene preferito a Mario Rui.

Il Napoli che sfiderà l'Eintracht in Champions (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sembra invece probabile che qualche cambio di formazione in più possa esserci contro l'Empoli, sabato 25 febbraio, quando i partenopei chiuderanno questo mini-ciclo di tre partite in nove giorni.