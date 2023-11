La follia dell’ex Milan Dest, due gialli in 20 secondi e compagni furiosi: “Totale mancanza di rispetto” La follia di Sergino Dest si fa ammonire due volte in 30 secondi e fa infuriare i compagni. Il capitano degli USA, Ream, ha definito il suo atteggiamento come una “imperdonabile mancanza di rispetto”.

A cura di Vito Lamorte

Sergino Dest ha fatto infuriare i suoi compagni di nazionale dopo aver ricevuto due cartellini gialli in meno di 30 secondi nella sfida tra USA e Trinidad e Tobago, valida per il ritorno dei quarti di finale della CONCACAF Nations League. L'ex calciatore del Milan ha protestato per una chiamata dell'arbitro in cui era convinto di aver tenuto la palla in gioco e dopo aver lanciato via il pallone per rabbia ha continuato a protestate nonostante alcuni compagni provassero ad allontanarlo dall'arbitro o, addirittura, a tappargli la bocca.

I più impegnati in questa impresa sono stati Gio Reyna e Yunus Musah, che hanno provato a spegnere un po' il fuoco ma la situazione era già sfuggita di mano. Questo comportamento di Dest non è piaciuto soprattutto ai compagni più esperti che hanno accompagnato il terzino che gioca nel PSV con parole e mimiche molto eloquenti: il capitano degli Stati Uniti, Tim Ream, solitamente è molto calmo ma ha urlato più volte furiosamente contro il compagno e lo stesso ha fatto anche il portiere Matt Turner.

Il gesto di Dest non è stato per niente apprezzato dai suoi compagni e lo hanno ribadito anche nel post-partita senza troppi giri di parole. Ream, dopo il fischio finale, si è espresso così: "Non posso dire qui pubblicamente molte cose che abbiamo detto in privato. È una totale mancanza di rispetto per i ragazzi che giocano, per i ragazzi che sono in panchina. È una mancanza di rispetto per il gioco stesso, per gli arbitri".

Anche il commissario tecnico americano Gregg Berhalter è stato piuttosto duro con Dest : "È imperdonabile, è stato surreale. È preoccupante perché non è quello che rappresentiamo, non è quello che siamo come gruppo".

Nelle ore successive Sergino Dest si è scusato pubblicamente sui social dopo la partita : "Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff, i tifosi e l'intero Paese per il mio comportamento. È stato inaccettabile, egoista e immaturo. Ho deluso la mia squadra! È qualcosa che Devo imparare e non succederà più!".

Dopo la vittoria per 3-0 nella gara d'andata, Robinson aveva segnato al 25′ proprio su cross di Dest regalando agli Stati Uniti un vantaggio di quattro gol nei quarti di finale della CONCACAF Nations League ma dopo l'espulsione dell'ex Milan ha cambiato l'inerzia della partita e la squadra di casa ha segnato due gol. Il risultato finale, però, non è bastato a Trinidad e Tobago per recuperare la sfida. Gli USA hanno raggiunto un doppio obiettivo: semifinali della Nations League e un pass per la Copa América del prossimo anno, proprio il giorno in cui CONMEBOL ha annunciato che Miami e Atlanta ospiteranno rispettivamente la partita finale e quella di apertura del torneo.