La Fiorentina vola al quinto posto: 3-2 al Bologna, segna sempre Vlahovic La Fiorentina ha battuto 3-2 il Bologna nel lunch match del Dall’Ara: la squadra di Italiano è ora al quinto posto in classifica, avendo superato la Roma. A segno per i viola Maleh, Biraghi e Vlahovic su rigore, mentre per i padroni di casa hanno realizzato Barrow e Hickey.

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina sbanca Bologna vincendo 3-2 e si porta al quinto posto nella classifica di Serie A con 27 punti: decisive le reti di Maleh, Biraghi e Vlahovic su rigore, mentre per i padroni di casa sono andati a segno Barrow e Hickey. I viola adesso hanno nel mirino la quarta piazza dell'Atalanta, 7 punti più su, mentre gli uomini di Mihajlovic restano settimi con 24 punti alle spalle della Roma ed in coabitazione con la Juventus, impegnata in serata contro il Genoa.

Italiano lancia Nico Gonzalez al posto di Callejon nel tridente d'attacco assieme a Vlahovic e Sottil, a centrocampo c'è Maleh per Duncan, in difesa dentro Odriozola e Milenkovic. I rossoblù sono senza l'infortunato Arnautovic: Barrow avanza al centro dell'attacco, con Soriano e Sansone a sostegno sulla trequarti. Confermata la difesa a 3 per Mihajlovic, che ormai sembra aver sposato in maniera stabile il 3-4-2-1. Il risultato si sblocca poco dopo la mezzora del primo tempo, quando Maleh batte Skorupski di testa su cross di Nico Gonzalez. Il vantaggio viola dura pochissimo: al 42′ il Bologna pareggia con Barrow, che da centro area fa secco Terracciano sfruttando al meglio l'assist di Svanberg.

La ripresa si apre subito con la rete del nuovo vantaggio per la Fiorentina, messa a segno da Biraghi con un perfetto calcio di punizione mancino. Il 3-1 di Vlahovic a metà secondo tempo – su calcio di rigore concesso per un fallo di Skoruspki su Nico Gonzalez – sembra chiudere la pratica, ma all'83' arriva la rete felsinea grazie alla conclusione di Hickey deviata da Odriozola. Gli ultimi tentativi del Bologna non sortiscono effetto e la gara del Dall'Ara si conclude con la vittoria ospite per 3-2: la Fiorentina di Italiano è solidamente in zona Europa.