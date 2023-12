La Fiorentina batte anche il Torino col solito 1-0, ci pensa Ranieri: Milan agganciato in classifica Un gol di Ranieri nel finale permette alla Fiorentina di battere 1-0 il Torino e agganciare momentaneamente il Milan al terzo posto in classifica: terzo successo di misura consecutivo per i toscani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue la corsa della Fiorentina che nell'anticipo della 18ª giornata della Serie A 2023-2024 batte il Torino e aggancia momentaneamente il Milan al terzo posto in classifica. Il terzo successo per 1-0 consecutivo allunga infatti la striscia positiva della formazione di Vincenzo Italiano imbattuta da oltre un mese che continua a sognare un posto nella prossima Champions League.

Decisiva, questa volta, la prima rete in campionato con la maglia viola del difensore Luca Ranieri che a otto minuti dal novantesimo ha stappato un match che fin lì aveva visto rendersi più pericolosi i granata fermati nel primo tempo per due volte da due eccellenti interventi di Terracciano (prima su Duvan Zapata e poi sulla conclusione ravvicinata di Valentino Lazaro) e dalla scarsa mira dei suoi calciatori.

L'incornata del centrale 24enne sul cross di Kayode vale dunque oro per i toscani che chiudono il 2023 con una vittoria che consente di salire a quota 33 punti in classifica sorpassando momentaneamente il Bologna di Thiago Motta (che domani se la vedrà con l'Udinese) e agganciando il Milan di Stefano Pioli (impegnato invece a San Siro contro il Sassuolo).

Occasione di fine anno persa invece per il Torino di Ivan Juric che, pur non demeritando (soprattutto nella prima frazione di gioco in cui hanno avuto in mano il pallino del gioco mettendo in grande difficoltà la retroguardia gigliata e tenendo poi comunque bene anche se nella ripresa quando i padroni di casa hanno alzato il proprio rendimento), esce dal Franchi con una sconfitta che la allontana dalla zona Europa e mette fine alla striscia di risultati positivi inanellata nelle ultime quattro partite.