La figuraccia della Serie A con Kayode: lo chiamano “campione africano”, ma è italianissimo Michael Kayode è stato l’oggetto di una figuraccia da parte della Lega Serie A, sul suo profilo ufficiale in lingua inglese. Tutto a causa della sua nazionalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michael Kayode è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina sulla Lazio. Il giovane e talentuoso difensore italiano però è diventato virale nel post-partita anche per un altro motivo. Il classe 2004 è stato l'oggetto di una figuraccia dell'account ufficiale in lingua inglese della Serie A. Tutto a causa della sua nazionalità.

Sul profilo Twitter in lingua inglese della Lega Serie A è stato celebrato il primo gol di Kayode nel massimo campionato italiano. Dopo la rete del momentaneo pareggio con la maglia della Fiorentina nel monday night con la Lazio, è stata postata l'immagine dell'esultanza del calciatore con la didascalia: "Il campione africano Kayode segna il suo primo gol di sempre in Serie A". Una gaffe molto pesante, visto che Kayode è italianissimo.

Il post ovviamente poco dopo è stato cancellato, ma troppo tardi: la brutta figura non è passata inosservata. E infatti quando sul profilo ufficiale della Serie A è stata postata una nuova immagine del difensore-goleador con la scritta d'accompagnamento diversa (solo il nome con due emoticon), gli utenti non hanno perso occasione per farlo notare tra i commenti. Probabilmente la genesi dell'errore può essere dovuta alla confusione tra Kayode e Kouame, che si è laureato campione d'Africa vincendo poche settimane fa il torneo continentale. Resta comunque uno scivolone imbarazzante.

Michael Olabode Kayode è nato a Borgomanero, in provincia di Novara, da genitori della Nigeria. Duttile difensore, capace di giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo, sta bruciando le tappe: in questa stagione ha fatto il suo esordio in Serie A con la Fiorentina, dopo l’esperienza con il Gozzano e le giovanili in cui ha vestito anche la casacca della Juve. Percorso ben avviato anche in nazionale, dove si è messo in mostra con le rappresentative dell’under 18, under 19 e under 21. Al suo attivo anche la vittoria un titolo europeo a Malta 2023.