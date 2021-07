La FIFA studia quattro nuove regole per rivoluzionare il gioco del calcio La FIFA sta testando nel torneo Future of Football Cup quattro nuove regole che rivoluzionerebbero completamente il calcio: si va dalla modifica della durata dei due tempi alle sostituzioni illimitate fino alle modifiche sulla rimessa laterale e alla sospensione temporanea in caso di cartellino giallo.

A cura di Vito Lamorte

Siamo all'inizio di una rivoluzione per il gioco del calcio? Non si sa, ma ci sono degli indizi che vanno tutti verso quella direzione. La FIFA starebbe valutando l'introduzione di nuove regole che potrebbero modificare in maniera drastica il gioco del calcio visto fino ad oggi. Un vero e proprio capovolgimento di alcuni capisaldi dello sport più seguito in tutto il globo terrestre. Si tratta di cambiamenti lontani? Non ci sono informazioni su questo ma quello di cui siamo a conoscenza è che sono in corso dei test al Future of Football Cup, un torneo per squadre Under 19 che vede la presenza di rappresentative del PSV Eindhoven, AZ Alkmnaar, RB Lipsia e Club Brugge. Le modifiche si concentrano su quattro aspetti fondamentali:

dividere la partita in 2 tempi da 30 minuti , fermando il gioco ad ogni interruzione, come accade in altri sport tipo il basket o il futsal e provando a garantire un minutaggio effettivo;

, fermando il gioco ad ogni interruzione, come accade in altri sport tipo il basket o il futsal e provando a garantire un minutaggio effettivo; la possibilità di apportare sostituzioni illimitate . Attualmente sono cinque i cambi che si possono effettuare mentre nelle gare in cui sono previsti i supplementari è disponibile una sesta sostituzione nei 30′ aggiuntivi. In condizioni "normali" il regolamento ne fissa tre per squadra;

. Attualmente sono cinque i cambi che si possono effettuare mentre nelle gare in cui sono previsti i supplementari è disponibile una sesta sostituzione nei 30′ aggiuntivi. In condizioni "normali" il regolamento ne fissa tre per squadra; l'esecuzione delle rimesse laterali con i piedi e non più con le mani. Questo permetterebbe di creare situazioni di pericolo molto maggiore, visto che la palla arriverebbe nell'area avversaria con maggiore facilità;

Questo permetterebbe di creare situazioni di pericolo molto maggiore, visto che la palla arriverebbe nell'area avversaria con maggiore facilità; la sanzione per il cartellino giallo è una sospensione temporanea di 5 minuti, con il giocatore ammonito che osserverebbe la penalità a bordo campo.

Alla fine del torneo la FIFA valuterà l'impatto di questi cambiamenti e prenderà in considerazione il fatto di effettuare una richiesta formale per alcuni di essi all'International Board, l'organismo che stabilisce le regole del calcio a livello mondiale. Ci saranno modifiche nei regolamenti nel breve periodo? Lo sapremo presto.