La Costa Rica è senza CT da luglio e ora lo cerca su Internet: i metodi tradizionali non funzionano La Costa Rica sta cercando un nuovo commissario tecnico e ha messo un annuncio su Internet: i metodi tradizionali, almeno finora, non hanno funzionato.

Dallo scorso luglio la nazionale di calcio della Costa Rica non ha più un commissario tecnico. La squadra capitanata da Keylor Navas è rimasta senza allenatore dopo aver perso nei quarti dell'ultima Gold Cup e quel momento non è stato nominato il successo del colombiano Luis Suarez. Da allora Claudio Vivas, direttore delle selezioni della FEDEFÚTBOL, è il tecnico ad interim ma non c'è mai stata una vera e propria sostituzione.

Molti nomi sono stati fatti per prendere la panchina dei Ticos, ma la verità è che ad oggi il posto resta vacante.

La federazione costaricana prosegue con il casting e per farlo non è ricorsa solo ai metodi tradizionali: il portale spagnolo ‘FutbolJobs‘ , specializzato nella ricerca di lavoro nel mondo del calcio, ha pubblicato ieri un'offerta in cui si richiedeva un "allenatore per una nazionale centroamericana". La proposta, per la quale ci sono già state già diverse candidature, specifica il ruolo, il luogo geografico e lo stipendio (50.000 dollari al mese). Inoltre, è messo nero su bianco che lo staff tecnico sarà “fornito dalla federazione”.

Nella proposta di assunzione non viene specificato il nome della nazionale ma, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, questa nazionale sarebbe quella della Costa Rica. Naturalmente l'offerta non è stata pubblicata dalla federazione stessa ma proviene da un'agenzia costaricana, che successivamente selezionerà e proporrà alla federazione costaricana i candidati più adatti alla posizione.

Anche il calcio si sta adeguando ai tempi che viviamo e così come accade per la gente comune basta candidarsi e poi attendere una risposta, anche per fare il commissario tecnico di una nazionale che ha disputato gli ultimi tre Mondiali. Adesso non resta che aspettare la fine della selezione e vedere se il nuovo CT della Costa Rica uscirà da questo annuncio.