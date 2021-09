La Consob indaga sui conti della Juventus: nel mirino le plusvalenze milionarie La Consob (organo di controllo statale sulle società quotate in Borsa) ha avviato una verifica ispettiva nei confronti della Juventus per acquisire la documentazione necessaria a far luce sulle plusvalenze della stagione 2020/2021. Lo si legge in una postilla del documento dell’ultimo bilancio bianconero.

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus è finita sotto la lente di ingrandimento della Consob, l'organo di controllo statale sulle società quotate in Borsa. Il motivo? Cercare di fare luce sulle plusvalenze che da sempre rientrano nel bilancio stagionale. Le ultime cifre arrivano attorno ai 30 milioni di euro, ma nel recente passato avevano toccato addirittura la cifra ‘record' di 166 milioni.

A evidenziare la notizia è stato ‘MilanoFinanza' che ha pubblicato ciò che appare scritto in una postilla del documento di bilancio, che parla di una verifica ispettiva datata 12 luglio 2021 con cui richiede di poter avere la documentazione relativa ai ricavati dalla gestione dei calciatori. In parole povere, la Consob cerca di capire come mai in quella stagione le plusvalenze sono state molto ridotte rispetto al trend molto più alto.

Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori

Un campanello d'allarme per tutti i club, non soltanto la Juventus, perché la voce ‘plusvalenza' nel 2020 nel calcio di Serie A aveva toccato il 20% del fatturato complessivo, con una quota che aveva toccato i 700 milioni di euro d'affari. Dunque, adesso si cerca di fare chiarezza su uno dei temi da sempre più discussi e controversi e che è spesso stato indicato quale principale escamotage per gonfiare i bilanci dei vari esercizi.

Cosa sono le plusvalenze nel calcio

Ma cos'è una plusvalenza? E' ciò che avviene quando un club decide di cedere un proprio calciatore ad una cifra molto superiore rispetto al suo valore residuo, portando a registrare tale differenza in bilancio. Ma tecnicamente, molti di quei soldi non sono reali e per le società quotate in Borsa (Juventus, Lazio e Roma) è dovere della Consob vederci chiaro. Nei confronti della Juventus, al momento è stata fatta una semplice richiesta per acquisire la documentazione, in una verifica ancora nella primissima fase. Risultasse tutto cristallino, tutto procederà come sempre altrimenti potrebbe diventare il grimaldello per risvegliare anche la Federcalcio che già in passato aveva tentato di arginare, fallendo, questo anomalo fenomeno.