La conferenza del Benfica è stata interrotta da un terremoto: trema tutta la sala stampa Bruno Lage stava raggiungendo la sala stampa quando è stato sorpreso da un terremoto ripreso in diretta: "Se vi dicessi cosa ho detto al mio assistente Lemos…"

A cura di Ada Cotugno

Ci sono stati attimi di panico pochi istanti prima dell'inizio della conferenza stampa di Bruno Lage, interrotta per qualche minuto a causa di un terremoto di magnitudo 4.7. Mentre l'allenatore del Benfica si stava avvicinando l'intera sala stampa ha cominciato a tremare, con l'avvenimento ripreso dalle telecamere dei giornalisti che erano già in postazione per ascoltare le sue parole alla vigilia della partita di Champions League contro il Monaco. Per fortuna non ci sono stati danni all'edificio e neanche feriti, ma le immagini sono veramente terrificanti: alla fine il tecnico è riuscito a svolgere il suo impegno come previsto, confessando che non si era accorto per niente del sisma.

Il terremoto prima della conferenza stampa del Benfica

È stato una questione di attimi, ma per fortuna Bruno Lage non era ancora seduto sulla sua sedia. La conferenza stampa stava per iniziare, mancava soltanto l'allenatore al microfono, quando a un certo punto l'intera sala stampa ha cominciato a tremare a causa di un terremoto di magnitudo 4.7 che ha avuto l'epicentro a 14 chilometri da Seixal, dove si trova il centro sportivo del Benfica. La vicinanza al cuore del sisma si è sentita tutta e i giornalisti si sono spaventati quando hanno sentito la terra tremare sotto ai loro piedi: la CNN Portogallo è riuscita a riprendere quel momento, dato che aveva già piazzato la sua telecamera per riprendere le parole dell'allenatore.

Fortunatamente il terremoto non ha avuto conseguenze e la conferenza stampa si è svolta come da programma. Bruno Lage ha avuto modo di parlare anche dell'accaduto, strappando un sorriso ai presenti: "Se vi dicessi cosa ho detto al mio assistente Lemos… Stavamo salendo le scale quando abbiamo sentito un rumore. Ho detto che dovevamo riparare la porta a vetri di fronte a noi. Solo dopo essere arrivato qui ho capito cosa era realmente successo".