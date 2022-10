La calciatrice perde la testa, botte in campo e in panchina: “Mai visto niente di simile” Nel massimo campionato di calcio inglese, momenti di follia nella sfida tra West Ham ed Aston Villa. Doppia espulsione e parapiglia generale.

A cura di Marco Beltrami

L'eccesso di agonismo e la stanchezza giocano brutti scherzi. Il mondo del calcio è rimasto molto colpito da quanto accaduto in un match del massimo campionato femminile inglese, la famosa Women's Super League, Negli istanti finali del confronto tra l'Aston Villa e il West Ham è esplosa la tensione, e non sono mancati i colpi proibiti. Scene molto brutte, che hanno avuto anche un prosieguo fuori dal campo.

Tutto si è scatenato nel finale quando le giocatrici ospiti stavano cercando di difendere il risultato, essendo in vantaggio di 2-1. Dopo qualche contrasto al limite, sono scoppiati i nervi in mezzo al campo, e si è scatenato il parapiglia. Dopo una reiterata trattenuta con l'obiettivo di impedire una ripartenza, Sarah Mayling dell'Aston Villa ha reagito spintonando l'autrice del fallo Hawa Cissoko. A quel punto gli animi si sono riscaldati e le due hanno continuato a beccarsi, anche con le maniere forti. Tutto fino a quando la giocatrice delle Hammers ha colpito violentemente Mayling con una manata tra il collo e la faccia.

Rissa West Ham–Aston Villa

L'arbitro molto vicino all'azione ha espulso Cissoko, che è stata poi circondata dalle giocatrici dell'Aston Villa, per una situazione che ha rischiato seriamente di degenerare. Le cose non sono finite qui, visto che poi c'è stato un grande caos anche a bordo panchine, con addetti ai lavori e gli ufficiali di gara che hanno avuto grande difficoltà nel raffreddare gli animi. Ecco dunque che è stato tirato fuori un altro rosso, destinatario il tecnico ospite ed ex calciatore Paul Konchesky. Un provvedimento preso per punire il "comportamento aggressivo del manager".

Anche se in inferiorità le ospiti sono riuscite a portare a casa l'intera posta in palio. Grandi polemiche però nel post-partita. L'allenatrice dell'Aston Villa si è lamentata per il comportamento delle avversarie e in primis di Cissoko: "Non ho mai visto niente del genere in una partita, il pugno in faccia di Cissoko non è accettabile. La mischia in panchina non è assolutamente ok, da quello che ho visto. La cosa frustrante è che le nostre ragazze sono state eccezionali. Meritavamo di più". Konchesky ha preso le difese della sua giocatrice invece: "Sono stato duro? Stavo difendendo la mia calciatrice, al quale hanno detto delle cose. Qualunque siano le conseguenze, sono pronto. Sono cose brutte da vedere ma difenderò sempre le mie ragazze".