Kvaratskhelia segna in Napoli-Juve ed esulta zittendo qualcuno: con chi ce l’aveva Kvaratskhelia segna in Napoli-Juve ed esulta zittendo i suoi critici: dopo il gol il numero 77 si è rivolto alle telecamere e si è portato il dito indice sulla bocca.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli era atteso da una prova di maturità contro la Juventus e la squadra di Luciano Spalletti ha risposto ‘presente'. Tra gli uomini che erano stato messi nel mirino della critica c'è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano non era stato molto presente nella manovra offensiva dei campani ma in occasione del big match contro i bianconeri e ha iniziato bene fin dai primi minuti.

Il numero 77 è stato uno dei protagonisti dell'ottimo primo tempo della squadra partenopea, perché prima ha messo lo zampino sul gol del vantaggio e poi si è messo in proprio al 39′ insaccando il suo ottavo centro in campionato.

Da un lancio di Politano per Osimhen è nato un anticipo goffo di Bremer, che ha servito la sfera all'attaccante nigeriano: il numero 9 del Napoli ha appoggiato il pallone in area di rigore al georgiano che con l'interno del destro ha battuto Szczesny.

Dopo aver portato il Napoli sul momentaneo 2-0, il numero 77 si è rivolto alle telecamere e si è portato il dito indice sulla bocca per zittire qualcuno. Il georgiano ha voluto rispondere alle critiche ricevute dopo le gare contro Inter e Sampdoria ma lui ha voluto dire la sua.

Kvara è arrivato come un oggetto misterioso in Italia ma subito ha lasciato il segno ed è diventato il calciatore più disequilibrante della Serie A con i suoi dribbling e le sue giocate. Nelle prime due gare del 2023 il suo apporto alla fase offensiva degli azzurri non è stata all'altezza dei match prima della lombalgia che lo aveva tenuto fuori all'inizio di novembre ma, in realtà, già a Genova la sua prestazione era stata migliore rispetto a quella di Milano contro l'Inter.

Khvicha Kvaratskhelia è diventato il secondo giocatore georgiano a segnare un gol alla Juventus in Serie A dopo Levan Mchedlidze, che realizzò la rete della vittoria del Palermo a Torino il 5 ottobre 2008 dopo che Del Piero aveva pareggiato il vantaggio iniziale rosanero di Miccoli.