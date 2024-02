Klopp manda in campo otto ragazzini contro il Southampton: è il trionfo del settore giovanile Contro il Southampton Klopp ha fatto giocare 10 giocatori provenienti dal vivaio e a decidere la partita sono stati un classe 2005 e un 2006: il Liverpool continua a lanciare le sue giovani stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Liverpool continua a macinare vittorie su vittorie anche con mezza squadra titolare ai box. Quando non ci sono le grandi stelle Jurgen Klopp ha comunque una certezza su cui puntare, i suoi giovani: la finale di League Cup contro il Chelsea è stata il trionfo delle stelline dell'Academy che sono entrate in campo con la personalità da big e la voglia di spaccare il mondo. Anche in FA Cup contro il Southampton il tedesco si è affidato ai suoi ragazzini che ancora una volta non lo hanno tradito.

La vittoria per 3-0 è arrivata grazie a due teenager, Lewis Koumas e Jayden Danns, rispettivamente classe 2005 e 2006, entrambi figli d'arte (i loro padri hanno giocato in Premier League agli inizi degli anni 2000) e con un futuro brillante tutto da scrivere. Piccoli, ma abbastanza grandi da guadagnarsi un posto nelle gerarchie di Klopp: l'emergenza infortuni che ha colpito il Liverpool ha permesso all'allenatore di sperimentare e mandare in campo i talenti più brillanti provenienti dal settore giovanile. E pensare che otto fra le sue scelte hanno meno di 20 anni.

Contro i Saints in campo si sono ritrovati tanti giovani dalle belle speranze, alcuni all'esordio assoluto con la maglia dei Reds, compreso il sedicenne Trey Nyoni che è diventato il terzo debuttante più giovane della storia della FA Cup. Il lavoro portato avanti dal club negli ultimi anni sta dando grandi frutti, proprio nell'ultima stagione di Klopp che potrebbe lasciare ad Anfield un'eredità pesantissima alla fine del suo ciclo durato nove anni.

L'età media della squadra si è abbassata drasticamente (23.4 anni per gli undici titolari contro il Southampton) e anche senza i giocatori più importanti il Liverpool è riuscito ad archiviare un nuovo successo. A strabiliare sono i giovanissimi debuttati che in campo si muovono già come veterani: sembrano perfettamente inseriti all'interno della squadra, non hanno paura delle partite da dentro o fuori e si sono già abituati a segnare gol pesanti.

Ma è l'intera Academy che da tempo sta regalando enormi soddisfazioni. Nel quinto turno di FA Cup Klopp ha mandato in campo in totale 10 giocatori provenienti dal vivaio del Liverpool (otto dei quali ancora adolescenti), praticamente una squadra intera: il portiere Kelleher, il "veterano" Elliott e poi Clark, McConnell, Koumas, Quansah, Bradley, Gordon, Danns, Nyoni, senza contare gli infortunati Curtis Jones e Alexander-Arnold (la grande stella dell'Academy) che avrebbero potuto completare il quadro.

Nessuna squadra in Europa sta fruttando così bene la sua Primavera e soprattutto al momento nessuno è in grado di eguagliare la produzione di giovani dei Reds: tanti sono arrivati nel club da bambini, alcuni si sono uniti strada facendo ma per tutti c'è un'occasione preziosa da poter sfruttare in questa stagione che sembra magica.