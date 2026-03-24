Klopp furioso coi giornalisti per le notizie sul Real: “Datevi un codice, basta scrivere schifezze”

Jurgen Klopp ha perso la calma. Dopo gli ultimi giorni in cui sono rimbalzate insistentemente voci di un suo imminente ritorno in panchina, con il presidente del Real Madrid Florentino Perez che l'avrebbe chiamato direttamente, il tecnico tedesco ha raccontato la propria verità, puntando l'indice sulla stampa e i giornalisti che hanno diffuso "schifezze" pur di far parlare di un argomento che non esiste. "Datevi un codice, una calmata. Sono voci in giro da troppo tempo. L'unica realtà è che vi dovete disciplinare".

Jurgen Klopp al Real Madrid, poi ancora: Jurgen Klopp all'Atletico Madrid. Per l'attuale supervisore tecnico dell'universo Red Bull non c'è pace, a tal punto da avergli fatto perdere la pazienza e il sorriso. Così, di fronte ai cronisti che gli domandavano fosse vera la chiamata da parte di Perez per un pronto inserimento in panchina al Real, l'ex Liverpool è stato duro e diretto: "Sì, è davvero positivo che ne stiamo parlando… ma, quando una notizia è una notizia? Se qualcuno prende un foglietto e ci scrive qualcosa sopra o se c'è semplicemente qualcosa sopra? Quindi come poteva esserci una situazione per cui il Real Madrid mi chiamasse per dirmi: ‘Jürgen, riesci a crederci?' con Perez al telefono?"

Lo sfogo di Klopp sui giornalisti: "Scrivete schifezze, solo per darmi sui nervi"

Domande retoriche cui Klopp carica il classico carico: "Non so se sia IA o se ci siano persone dietro, oramai basta scrivere qualsiasi cosa per darmi sui nervi e devo smentire continuamente. La realtà è che dovete disciplinarvi un po', darvi un codice e non scrivere schifezze. Se il Real Madrid avesse chiamato, l'avremmo saputo noi, li avremmo sentiti a un certo punto, ma è tutto una sciocchezza" ha poi concluso. "Non ci hanno chiamati nemmeno una volta e anche il mio agente che è qui non ha ricevuto nulla e non li abbiamo chiamati nemmeno noi"

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"Quindi, immaginate questo" ha poi continuato rivolgendosi ai giornalisti presenti, "da quanto tempo va avanti questa storia? Quanto durerà ancora? Poi mi avete affibbiato anche la panchina dell'Atlético Madrid, contemporaneamente. Ragazzi, datemi spazio, perché forse si scrivono queste cose solo per far parlare e queste voci sono in giro da troppo tempo"

Klopp e le parole che hanno scatenato le speculazioni: "Come allenatore non sono ancora finito"

Le voci di un ritorno in panchina di Jurgen Klopp si sono trasformate in illazioni e speculazioni all'indomani della sua disponibilità a farlo, in futuro. Il tecnico, che ha lasciato l'incarico a Liverpool a termine della stagione 2023-2024 assumendo la carica di Global Head of Soccer della red Bull, aveva recentemente aperto ad una possibilità: "L'età avanza ma come allenatore non sono ancora arrivato al capolinea. Ma non ho ancora programmato nulla". Da qui, le voci attorno al Real e la rabbia di Klopp.